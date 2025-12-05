Galatasaray 11'i! GS Samsunspor maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Galatasaray Samsunspor maç kadrosu ilk 11!

Galatasaray Samsunspor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Galatasaray Samsunspor ilk 11'ler açıklanıyor. Galatasaray Samsunspor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU İLK 11

Galatasaray - Samsunspor maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Galatasaray - Samsunspor maç kadroları ise şöyle:

Galatasaray: Uğurcan, Davinson, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Drongelen, Tomasson, Yunus Emre, Holse, Makoumbou, Emre, Musaba, Ndiaye.

Sarı-kırmızılı takımda 5 futbolcu farklı gerekçelerle yarınki maçta görev alamayacak.

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Ismail Jakobs, Samsunspor'a karşı forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak.