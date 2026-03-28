Galata Kulesi'nin tapusu kime ait? Galata Kulesi kimin?

İstanbul’un en önemli tarihi yapılarından biri olan Galata Kulesi, uzun süredir kamuoyunda mülkiyet tartışmalarıyla gündemdeydi. Özellikle yerel yönetim ile merkezi idare arasında süregelen hukuki süreç, İstanbul 18’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava ile yeni bir boyut kazandı. Mahkeme kararı, tartışmalara önemli ölçüde açıklık getirdi. Peki, Galata Kulesi tapusu kime ait? Detaylar...

GALATA KULESİ TAPUSU KİME AİT?

İstanbul 18’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan tapu iptali ve tescil talebi reddedildi. Bu karar doğrultusunda, Galata Kulesi’nin mülkiyetinin mevcut statüsü korunmuş oldu.

Kararın ardından yapılan resmi açıklamada, kulenin vakıf kayıtlarına dayandığı ve bu kayıtların hukuki geçerliliğini sürdürdüğü vurgulandı. Böylece mülkiyet tartışmalarında en kritik unsur olan tapu kaydının, vakıf statüsüne bağlı olduğu bir kez daha teyit edildi.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN AÇIKLAMASI

Kararın ardından Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama, sürecin resmi boyutunu netleştirdi. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Kule, vakıf kayıtları ve yürürlükteki mevzuat doğrultusunda mazbut vakıf statüsüyle Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde kalmaya devam edecek.”

Bu açıklama, yalnızca mevcut durumu teyit etmekle kalmadı, aynı zamanda gelecekte benzer tartışmaların nasıl ele alınabileceğine dair de önemli bir referans oluşturdu.