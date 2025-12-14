Haberler

Furkan Torlak neden istifa etti? Furkan Torlak kimdir, görevi mesleği ne?

Güncelleme:
Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ortaya atılan iddialarda adı geçen Furkan Torlak'ın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde yürüttüğü Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü görevinden ayrıldığı bildirildi. Kamuoyunda gündem olan bu gelişmenin ardından Torlak'ın istifa gerekçesi, mesleki geçmişi ve kariyeri merak konusu oldu. Furkan Torlak'ın neden istifa ettiği ve bugüne kadar hangi görevlerde bulunduğu araştırılıyor.

Uyuşturucu operasyonu çerçevesinde tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ile ilgili iddialarda isminin geçmesi üzerine Furkan Torlak bir açıklama yaptı. Torlak, yaptığı değerlendirmede herhangi bir hukuka aykırı faaliyetin içinde yer almadığını özellikle vurguladı. Ayrıca, kamuoyunda oluşan tartışmaların görev yaptığı kuruma zarar vermemesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı İletim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını duyurdu.

FURKAN TORLAK NEDEN İSTİFA ETTİ?

Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gündeme gelen iddialarda adı geçen Furkan Torlak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde görev yaptığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü görevinden ayrıldığını açıkladı.

SPİKERİN İFADESİ DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında emniyete ifade veren 35 yaşındaki bir kadın spiker, Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz ile birlikte üçlü bir ilişki yaşadıklarını öne sürdü. Spiker ifadesinde, Etiler'de bulunan bir evde bir araya geldiklerini belirterek, Manaz, Ersoy ve Ece A.'nın kokain kullandığını iddia etti.

İDDİALARDA ADI GEÇEN BİR DİĞER KİŞİ

Kadın spiker, ifadesinin devamında Mehmet Akif Ersoy'un kendisini Ankara'dan gelen Furkan T. isimli kişiyle tanıştırdığını söyledi. Spiker, Ersoy'un bir gün kendisine Furkan T. ve Ayfer B. ile birlikte bir mekâna gideceklerini söylediğini, ancak planlanan mekân yerine Ersoy'un kiraladığı bir eve gittiklerini ve burada uzun süre birlikte vakit geçirdiklerini dile getirdi.

FURKAN T.'NİN FURKAN TORLAK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İfadede "Furkan T." olarak geçen kişinin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü olarak görev yapan Furkan Torlak olduğu ortaya çıktı. Gelişmelerin ardından Torlak, kamuoyuna yazılı bir açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"HAKKIMDA HERHANGİ BİR SUÇLAMA YOK"

Furkan Torlak açıklamasında, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan haberlerde adının geçtiğini sonradan öğrendiğini belirtti. Haber içeriğinin rahatsız edici olduğunu ifade eden Torlak, hakkında herhangi bir suçlama bulunmamasına rağmen isminin bu şekilde anılmasından üzüntü duyduğunu dile getirdi.

"MEHMET AKİF ERSOY'U ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ TANIYORUM"

Torlak, açıklamasında Mehmet Akif Ersoy'u çocukluk yıllarından beri tanıdığını belirterek, şahsına yöneltilmiş herhangi bir hukuki isnat bulunmadığını ve hukuka aykırı bir eylemde yer almadığını özellikle vurguladı.

KURUMUN YIPRANMAMASI İÇİN GÖREVİNDEN AYRILDI

Açıklamasının devamında devlet kurumlarının itibarının her şeyin üzerinde olduğunu ifade eden Torlak, görev yaptığı kurumun bu tür haberlerle anılmasını istemediğini belirtti. Bu nedenle, çalıştığı kurumun zarar görmemesi adına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörlüğü görevinden istifa etme kararı aldığını kamuoyuyla paylaştı.

Osman DEMİR
