Furkan Ağluç öldü mü, yaşıyor mu soruları, sosyal medyada yayılan iddiaların ardından gündeme geldi. Furkan Ağluç'un hayatını kaybettiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Ölüm iddialarını doğrulayan resmi bir açıklama bulunmuyor, ailesinden veya yakınlarından da bu yönde bir açıklama yapılmadı. Daha önce de benzer iddiaların gündeme geldiği, bu iddiaların bir kısmının başka bir kişinin ismiyle karıştırılmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

FURKAN AĞLUÇ ÖLDÜ MÜ?

Furkan Ağluç'un öldüğüne dair iddiaların doğru olmadığı bildirildi. Sosyal medyada yayılan paylaşımları doğrulayan herhangi bir resmi bilgi ya da açıklama bulunmuyor. Ağluç'un ailesinden veya yakın çevresinden de ölüm haberini doğrulayan bir açıklama gelmedi.

FURKAN AĞLUÇ'UN ÖLDÜĞÜ İDDİASI NEREDEN ÇIKTI?

Furkan Ağluç'un öldüğüne ilişkin iddiaların ilk olarak nereden çıktığı bilinmiyor. Fenomen çobanla ilgili benzer iddiaların daha önce de gündeme geldiği, bu iddiaların bir bölümünün başka bir kişinin adıyla karıştırılmasından kaynaklandığı ifade ediliyor. Sosyal medya kullanıcılarının, doğruluğu teyit edilmemiş ölüm haberlerine itibar etmemesi gerektiği hatırlatılıyor.

FURKAN AĞLUÇ KİMDİR?

Furkan Ağluç, 8 Ocak 1999'da Iğdır'da dünyaya geldi. 27 yaşındaki Ağluç, hayvancılıkla uğraşıyor. Sosyal medyada "Fenomen Çoban" lakabıyla tanınan Ağluç, kırsal yaşamı, hayvan bakımını ve yayladaki günlük çalışmalarını anlattığı videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Yaz aylarında sürüsünü Erzurum'daki yaylalara götüren Ağluç, yayla hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşıyor.

FURKAN AĞLUÇ NERELİ?

Furkan Ağluç aslen Iğdırlı. Fenomen çoban, hayvancılık çalışmaları kapsamında yaz aylarını Erzurum yaylalarında geçiriyor.

FURKAN AĞLUÇ EVLİ Mİ?

Furkan Ağluç evli. Ağluç, Azerbaycan asıllı Gürcistan vatandaşı Nia Kurbanova ile evlendi. Çift, evlilikleri ve günlük yaşamlarına dair paylaşımlarıyla sosyal medyada takipçileriyle buluşuyor.