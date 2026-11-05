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Freiburg nerenin, hangi ülkenin takımı? Freiburg hangi ligde oynuyor?

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Freiburg nerenin, hangi ülkenin takımı? Freiburg hangi ligde oynuyor?
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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde karşı karşıya geleceği Freiburg, maç öncesinde futbolseverlerin araştırdığı takımlar arasında yer aldı. Freiburg'un hangi şehir ve ülkeyi temsil ettiği, hangi ligde mücadele ettiği ve 2026 yılı güncel kadro değeri merak ediliyor. Peki, Freiburg nerenin, hangi ülkenin takımı? Freiburg hangi ligde oynuyor? Detaylar haberimizde.

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Freiburg, kulübün kökeni, mücadele ettiği lig ve oyuncu kadrosunun piyasa değeriyle merak konusu oldu. Almanya futbolunun köklü ekiplerinden biri olan Freiburg, Avrupa kupalarındaki mücadelesiyle de dikkat çekiyor. Peki, Freiburg hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Freiburg'un 2026 yılı güncel kadro değeri ne kadar? İşte kulübün tarihi, stadyumu ve kadro değerine ilişkin bilgiler.

FREIBURG NERENİN TAKIMI, HANGİ ÜLKENİN?

SC Freiburg, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Freiburg im Breisgau şehrinin futbol takımıdır. Kulübün tam adı Sport-Club Freiburg e.V. olarak geçmektedir. 1904 yılında kurulan Freiburg, Alman futbolunun köklü kulüpleri arasında yer alıyor.

Maçlarını Freiburg şehrinde bulunan Europa-Park Stadion'da oynayan takımın stadı 34 bin 700 seyirci kapasitesine sahiptir. Kulüp, Almanya futbolunu ulusal ve uluslararası organizasyonlarda temsil etmektedir.

FREIBURG HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Freiburg, Almanya futbolunun en üst düzey organizasyonu olan Bundesliga'da mücadele ediyor. Alman futbolunun birinci liginde yer alan kulüp, ligdeki performansının yanı sıra Avrupa kupalarındaki karşılaşmalarıyla da adından söz ettiriyor.

2026-2027 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde de mücadele eden Freiburg, Avrupa arenasında Almanya'yı temsil eden takımlar arasında bulunuyor.

FREIBURG GÜNCEL KADRO DEĞERİ 2026 NE KADAR?

Freiburg'un 2026 yılı güncel kadro değeri, Transfermarkt verilerine göre yaklaşık 244,20 milyon euro olarak gösteriliyor. Kadro değeri, futbolcuların bireysel piyasa değerlerinin toplamından oluşuyor ve transfer dönemleri ile oyuncuların performanslarına bağlı olarak değişebiliyor.

2026-2027 sezonu Bundesliga kadro değerleri sıralamasında Freiburg, ligin dikkat çeken ekipleri arasında yer alıyor.

FREIBURG'UN STADI HANGİSİ?

Freiburg, iç saha karşılaşmalarını Europa-Park Stadion'da oynuyor. Almanya'nın Freiburg im Breisgau şehrinde bulunan stadyum, 34 bin 700 seyirci kapasitesine sahip.

Kulübün eski stadyumu olan Dreisamstadion'un yerini alan Europa-Park Stadion, modern yapısı ve kapasitesiyle Freiburg'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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