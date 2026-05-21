Fred Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Fred hangi takıma transfer olacak?

Fenerbahçe’de sezonun son haftalarına girilirken takımın deneyimli isimlerinden Fred hakkında ortaya atılan transfer iddiaları gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Son dönemde artan forma şansı ve yükselen performansıyla dikkat çeken Brezilyalı orta saha oyuncusunun geleceğine ilişkin Brezilya basınından dikkat çeken bir haber geldi. Peki, Fred Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Fred hangi takıma transfer olacak? Detaylar haberimizde.

FRED FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR MU?

Fenerbahçe’de sezonun son bölümünde daha fazla süre almaya başlayan Fred için ayrılık iddiası gündeme geldi. Brezilya basınında yer alan haberde, 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımda kalmayabileceği öne sürüldü.

Sarı lacivertli kulüple bir yıl daha kontratı bulunan tecrübeli orta saha oyuncusunun geleceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Brezilya kaynaklı haberlerde oyuncunun ülkesine dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Haberde ayrıca Fred’in Belo Horizonte’de ev yaptırdığı ve gelecekte Brezilya’ya taşınmayı planladığı bilgisine de yer verildi.

FRED HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Brezilyalı gazeteci Heverton Guimaraes’in aktardığı bilgilere göre Fred’in transfer görüşmelerinde Atletico Mineiro öne çıkıyor. Haberde, Brezilya temsilcisinin deneyimli futbolcuyu kısa süre içerisinde kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Ancak oyuncunun Fenerbahçe ile devam eden sözleşmesi nedeniyle transfer sürecinin kolay olmadığı ifade edildi. Buna rağmen taraflar arasındaki görüşmelerin ileri seviyede olduğu ve transferin gelecek dönemde gerçekleşebileceği kaydedildi.

Haber detayında Fred’in bir sonraki transfer döneminde Atletico Mineiro’ya katılmasının beklendiği ve Brezilya futbol sezonunun geri kalan bölümünde takımın önemli isimlerinden biri olmasının planlandığı aktarıldı.

Dilara Yıldız
