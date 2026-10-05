Fransa Belçika maçı hangi kanalda, Fransa Belçika maçı nereden CANLI izlenir?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta haftanın en çok dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Fransa- Belçika karşılaşması için geri sayım sürüyor. Türkiye'nin de grubunda bulunan iki ekibin mücadelesi, ay-yıldızlıların grup hesapları açısından da yakından takip edilecek. "Fransa- Belçika maçı canlı izle, maç şifresiz mi?" sorularının yanıtı ve karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar haberimizde.

FRANSA-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta bu akşam Avrupa futbolunun iki güçlü temsilcisi Fransa ile Belçika karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin büyük ilgiyle beklediği karşılaşma, Türkiye'de A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca A Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden de takip edilebilecek.

A SPOR HANGİ PLATFORMDA KAÇINCI KANALDA?

Fransa-Belçika maçını televizyon başından izlemek isteyen futbolseverler, A Spor'a farklı platformlar üzerinden ulaşabilecek. A Spor; Digiturk'te 88, D Smart'ta 80, Kablo TV'de 142, Tivibu'da 381 ve Turkcell TV+'ta 72. kanalda yer alıyor. Platformlardaki kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan yayınlarda da zaman zaman kesinti yaşanabileceği unutulmamalı.

FRANSA-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki Fransa-Belçika karşılaşması bugün, 5 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Mücadele Fransa yerel saatiyle 20.45'te, Türkiye saatiyle ise 21.45'te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılma ihtimaline karşı son duyuruların takip edilmesinde fayda var.

FRANSA-BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki ekibin zorlu randevusu, Paris'in kuzeyindeki Saint-Denis'te bulunan Stade de France'ta gerçekleşecek. Fransa milli takımının iç saha maçlarına ev sahipliği yapan dev stadyumda ev sahibi ekip taraftarı önünde galibiyet hedeflerken, Belçika ise zorlu deplasmandan puanla dönmenin yollarını arayacak.

TÜRKİYE'NİN GRUBUNDA KRİTİK MAÇ

Fransa-Belçika mücadelesi, A Milli Takımımızın yer aldığı grupta oynanacağı için ay-yıldızlı taraftarlar tarafından da yakından takip edilecek. Grupta Fransa, İtalya, Belçika ve Türkiye bulunuyor. Milliler, grubun ilk maçında sahasında Fransa'ya 1-0 yenilirken, Belçika deplasmanında ise 3-0 mağlup olmuştu. Aynı saatlerde A Milli Takım da Bologna'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma : Fransa - Belçika

Organizasyon : UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup

Tarih : 5 Ekim 2026 Pazartesi

Saat : 21.45

Stadyum : Stade de France, Saint-Denis

Yayın : A Spor (Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 72)