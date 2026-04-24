Formula 1 Türkiye'de ne zaman başlayacak?

İstanbul Park’ın işletme haklarının devredilmesiyle birlikte Formula 1’in Türkiye’ye dönüşü için en somut adımlar atılmaya başlandı. Yarışseverlerin büyük bir hasretle beklediği "F1 İstanbul yarışı ne zaman?" araştırmaları hız kazanırken, resmi makamlardan gelen açıklamalar umutları artırdı.

FORMULA 1 TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR! 2027 YARIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Milyonlarca hız tutkununun merakla beklediği müjdeli haber en yetkili ağızdan geldi. Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1, uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye topraklarına dönüyor. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen özel tanıtım programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Park'ın kapılarını yeniden dünyanın en hızlı pilotlarına açacağını resmen duyurdu. İşte dev organizasyona dair merak edilen tüm detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARİH VERDİ: F1 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Formula 1 hayranlarının günlerdir beklediği "F1 Türkiye yarışı ne zaman?" sorusu yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada Formula 1 yarışlarının 2027 yılından itibaren yeniden İstanbul'da düzenleneceğini ilan etti. Dev projenin; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) koordinasyonunda yürütüldüğü belirtilirken, İstanbul'un yeniden küresel spor takviminin merkezine yerleşeceği vurgulandı.

DEV ORGANİZASYON İÇİN DEV KOORDİNASYON

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen tanıtım programı, Türkiye'nin spor turizmi vizyonu açısından tarihi bir adım olarak nitelendirildi. Organizasyonun başarıyla hayata geçirilmesi için şu kurumlar iş birliği içinde çalışacak:

• Gençlik ve Spor Bakanlığı (Tesis ve spor altyapısı)

• Kültür ve Turizm Bakanlığı (Uluslararası tanıtım stratejileri)

• TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı)

• TOSFED (Teknik ve sportif koordinasyon)

İSTANBUL PARK YENİDEN DÜNYA VİTRİNİNDE

Formula 1 pilotlarının favori pistleri arasında yer alan ve özellikle "8. Viraj"ı ile dünya çapında ün salan Intercity İstanbul Park, 2027 yılıyla birlikte yeniden start ışıklarının yanmasına ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin tanıtımına ve ekonomisine devasa katkı sağlaması beklenen organizasyon için hazırlıkların kısa sürede başlaması bekleniyor. 2027 yılındaki takvimde Türkiye'nin hangi ayda yer alacağı ise FIA'nın gelecek dönem programıyla netleşecek.

TÜRKİYE'NİN SPOR VİZYONU VE F1 ETKİSİ

Toplantıda yapılan açıklamalarda, Formula 1'in sadece bir yarış değil, aynı zamanda dev bir turizm ve teknoloji hamlesi olduğu ifade edildi. 2027 yılındaki dönüşle birlikte, İstanbul'un binlerce yabancı turisti ağırlaması ve Formula 1 aracılığıyla Türkiye'nin marka değerinin milyarlarca kişiye ulaştırılması hedefleniyor. Yarış tutkunları şimdiden 2027 takvimi için geri sayıma geçmiş durumda.