Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonu olan Formula 1’in yeniden İstanbul’a dönmesi için yürütülen süreçte önemli bir eşik aşılıyor. Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonlarındaki konumunu güçlendirecek bu gelişme, hem spor turizmi hem de ekonomik katkı açısından dikkatle takip ediliyor. Peki, Formula 1 İstanbul nerede yapılacak? İstanbul Park nerede? Formula 1 İstanbul pisti nerede? Detaylar..

FORMULA 1 İSTANBUL NEREDE YAPILACAK?

Formula 1 yarışlarının İstanbul’daki adresi yeniden İstanbul Park olacak. Uluslararası standartlara sahip bu pist, yıllar içinde hem pilotların hem de motor sporları otoritelerinin en beğendiği parkurlardan biri olarak öne çıktı.

2024 yılında gerçekleştirilen ihale sürecinin ardından pistin geleceğine ilişkin yeni bir dönem başlatıldı. Yapılan planlamalar doğrultusunda 2026 sezonu itibarıyla Formula 1 yarışlarının yeniden İstanbul Park’ta yapılması hedefleniyor.

İstanbul’un küresel spor organizasyonları içindeki yerini güçlendirmesi beklenen bu dönüş, aynı zamanda Türkiye’nin motor sporları altyapısının yeniden dünya sahnesine çıkması anlamına geliyor.

İSTANBUL PARK NEREDE?

İstanbul Park (Intercity Istanbul Park), İstanbul’un Anadolu Yakası’nda, Tuzla ilçesi Akfırat mevkiinde yer alan uluslararası standartlarda bir yarış pistidir.

Konum olarak Sabiha Gökçen Havalimanı’na yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunması, pistin ulaşım açısından stratejik bir noktada yer almasını sağlıyor. Açık adresi ise şu şekilde:

Akfırat Mahallesi, Göçbeyli Bulvarı, No:1, Tuzla / İstanbul

Modern tasarımı, yüksek hız bölümleri ve teknik viraj yapısıyla tanınan İstanbul Park, açıldığı günden bu yana dünya motor sporları takviminde önemli bir yere sahip oldu.

2005 yılından itibaren toplam 9 Formula 1 yarışına ev sahipliği yapan pist, özellikle zorlu “8. viraj”ı ile pilotların en çok konuştuğu parkurlardan biri olarak biliniyor.