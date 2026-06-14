Formula 1 hangi kanalda? F1 CANLI nereden izlenir?

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın en teknik ve en kritik pistlerinden biri olarak kabul edilen Barselona-Catalunya Pisti, 2026 sezonunun İspanya Grand Prix’sine ev sahipliği yapıyor. Yarış takviminin Avrupa ayağında büyük önem taşıyan bu etap, sezonun gidişatını ciddi şekilde etkileyebilecek yarışlardan biri olarak öne çıkıyor. Peki, Formula 1 hangi kanalda? F1 canlı nereden izlenir? Detaylar...

İSPANYA GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Formula 1 İspanya GP 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 16.00’da başlayacak. Yarışın start anı Türkiye saati ile öğleden sonra 16.00 olarak planlanırken, pilotlar 66 turluk zorlu mücadelede podyum için kıyasıya rekabet edecek.

Barselona pistinin uzun düzlükleri ve teknik viraj kombinasyonları, araçların aerodinamik performansını test eden en önemli etaplardan biri olmasıyla biliniyor. Bu nedenle İspanya Grand Prix’si yalnızca bir yarış değil, aynı zamanda takımlar için önemli bir “gelişim testi” niteliği de taşıyor.

FORMULA 1 HANGİ KANALDA?

Türkiye’de Formula 1 yayın hakları kapsamında yarışlar, resmi yayıncı platform üzerinden canlı olarak ekranlara geliyor. 2026 sezonu için İspanya Grand Prix’si de dahil olmak üzere tüm yarışlar, beIN SPORTS F1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Yarış haftası boyunca sıralama turları, antrenman seansları ve yarış önü programları da aynı yayın ağı üzerinden izleyicilerle buluşacak. Ayrıca uzman yorumcular eşliğinde yarış analizi ve anlık değerlendirmeler de yayın akışında yer alacak.