Fiorentina Juventus maçı hangi kanalda, Fiorentina Juventus nereden CANLI izlenir?

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Fiorentina Juventus maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Karşılaşma, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Fiorentina Juventus maçına ilişkin tüm yayın bilgileri.

FİORENTİNA JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fiorentina Juventus maçı, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler S Sport 2 kanalını, internetten takip etmek isteyenler ise S Sport Plus platformunu tercih edebilecek.

FİORENTİNA JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Fiorentina Juventus maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

FİORENTİNA JUVENTUS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fiorentina ile Juventus arasındaki İtalya Serie A karşılaşması, Floransa'daki Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak. Maçta Fiorentina ev sahibi olacak.

S SPORT 2 KAÇINCI KANALDA?

S Sport 2, Turkcell TV+ platformunda 78. kanaldan yayın yapıyor. S Sport 2, Disney+ üzerinden internetten de izlenebiliyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

S Sport Plus, internet üzerinden erişilebilen dijital bir yayın platformu. Platform için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. S Sport Plus'ı izlemek için şu adımlar izlenebilir:

1. S Sport Plus'ın resmi internet sitesine ya da mobil uygulamasına giriş yapın.

2. Hesabınız yoksa üyelik oluşturun.

3. Abonelik paketlerinden birini seçerek ödeme işlemini tamamlayın.

4. Canlı yayınlar bölümünden izlemek istediğiniz maçı seçin.

S Sport Plus yayınlarına bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlar üzerinden erişilebiliyor.

FİORENTİNA JUVENTUS NEREDEN CANLI İZLENİR?

Fiorentina Juventus maçını canlı izlemek isteyenler için iki seçenek bulunuyor. Karşılaşma, televizyonda Turkcell TV+ 78. kanaldaki S Sport 2 üzerinden, internette ise S Sport Plus ve Disney+ üzerinden takip edilebilecek.

FİORENTİNA JUVENTUS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Fiorentina Juventus maçı şifresiz yayınlanmayacak. Karşılaşmayı S Sport 2 ya da S Sport Plus üzerinden izlemek için abonelik gerekiyor.

S SPORT 2 DONMADAN NASIL İZLENİR?

Fiorentina Juventus maçını internet üzerinden donmadan izlemek için güçlü ve kesintisiz bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor. Mümkünse kablosuz bağlantı yerine kablolu bağlantının tercih edilmesi, maç sırasında aynı ağa bağlı diğer cihazlarda yoğun veri kullanımından kaçınılması ve uygulamanın güncel tutulması yayın kalitesini artırıyor.