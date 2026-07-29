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Filenin Efeleri elendi mi? Türkiye Slovenya voleybol maçı kaç kaç bitti? Filenin Efeleri maç sonucu

Filenin Efeleri elendi mi? Türkiye Slovenya voleybol maçı kaç kaç bitti? Filenin Efeleri maç sonucu
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Filenin Efeleri, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Slovenya ile karşı karşıya geldi. Tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı, büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmada rakibine 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. İşte Filenin Efeleri elendi mi?, Türkiye Slovenya voleybol maçı kaç kaç bitti? ve maçın tüm detayları...

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) çeyrek final mücadelesinde Slovenya ile karşı karşıya geldi. Tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde çeyrek finale yükselen Filenin Efeleri, büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibine 3-0 mağlup olarak organizasyona veda etti. Özellikle ikinci ve üçüncü setlerde uzun ralliler ve uzayan sayılar izleyenlere heyecan yaşatırken, Slovenya aldığı galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.

FİLENİN EFELERİ ELENDİ Mİ?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi çeyrek finalinde Slovenya'ya 25-21, 35-33 ve 39-37'lik setlerle 3-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Organizasyon tarihinde ilk kez çeyrek final oynama başarısı gösteren Filenin Efeleri, bu sonuçla Milletler Ligi macerasını tamamladı. Slovenya ise elde ettiği galibiyetin ardından yarı finale yükseldi.

TÜRKİYE SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Türkiye ile Slovenya arasında oynanan FIVB Milletler Ligi çeyrek final karşılaşması Slovenya'nın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Set sonuçları şu şekilde gerçekleşti:

Set: Türkiye 21-25 Slovenya

Set: Türkiye 33-35 Slovenya

Set: Türkiye 37-39 Slovenya

Toplam 121 dakika süren mücadele, Beilun Salonu'nda oynandı.

Karşılaşmayı Bosna Hersek'ten Sinisa Ovuka ile Güney Kore'den Jae-Hyo Choi yönetti.

FİLENİN EFELERİ MAÇ SONUCU

Filenin Efeleri, 2026 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Slovenya'ya 3-0 mağlup olarak organizasyona veda etti.

Maç sonucu:

Slovenya 3-0 Türkiye

Setler:

25-21

35-33

39-37

Süre: 121 dakika

Bu sonuçla Slovenya yarı finale yükselirken, tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde çeyrek final oynayan A Milli Erkek Voleybol Takımı turnuvayı çeyrek final aşamasında tamamladı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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