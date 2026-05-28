Bayram tatili süresince perakende sektöründe mağaza çalışma saatleri ve açık-kapalı gün planlamaları tüketiciler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. File Market de bu döneme ilişkin resmi bilgilendirme yaparak bayram boyunca uygulanacak çalışma düzenini net şekilde duyurdu. Peki, File market bayramda açık mı? File bayramın 2. günü açık mı, kapalı mı? Detaylar haberimizde.

FİLE MARKET BAYRAMDA AÇIK MI?

File Market tarafından yapılan resmi açıklamaya göre bayram tatili süresince mağazalar özel bir çalışma takvimi uygulayacaktır. Şirket, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı bilgilendirmede bayramın ilk iki günü tüm şubelerin kapalı olacağını duyurmuştur.

Şirketin resmi duyurusunda yer alan ifade şu şekildedir:

“Mağazalarımız bayramın 1. ve 2. günü (27-28 Mayıs) kapalı olacaktır. Bayramın 3. gününden itibaren (29 Mayıs Cuma) hizmetinizdeyiz.”

FİLE MARKET BAYRAMIN 2. GÜNÜ AÇIK MI, KAPALI MI?

File Market’in resmi bilgilendirmesine göre bayramın ikinci günü de mağazalar kapalı olacaktır. Bu durum, bayramın ilk günü ile birlikte toplam iki günlük bir kapanma sürecini kapsamaktadır.

Tüketicilerin özellikle bu iki günlük süreçte alışveriş ihtiyaçlarını önceden planlamaları önem taşımaktadır. Bayramın 2. günü de dahil olmak üzere hiçbir File Market şubesi hizmet vermeyecek ve mağazalar kapalı olacaktır.

FİLE MARKET BAYRAMIN 3. VE 4. GÜNÜ AÇIK MI?

File Market tarafından yapılan açıklamaya göre bayramın üçüncü gününden itibaren mağazalar yeniden hizmet vermeye başlamaktadır. Bu doğrultuda bayramın 3. günü itibarıyla tüm şubelerin açılması planlanmaktadır.

Resmi duyuruya göre 29 Mayıs Cuma gününden itibaren File Market mağazaları normal çalışma düzenine geri dönecek ve müşterilere yeniden hizmet sunacaktır. Bayramın dördüncü günü de dahil olmak üzere sonraki günlerde mağazalar standart operasyon saatleriyle faaliyet göstermeye devam edecektir.