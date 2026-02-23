Fidye nedir, neye göre hesaplanır? 2026 fidye günlük ne kadar, ne zaman verilir, kimlere verilir, kimler vermelidir?

Ramazan ayıyla birlikte ibadetlere ilişkin detaylar yeniden gündeme gelirken, fidye konusu da en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Oruç tutamayanların hangi şartlarda fidye vermesi gerektiği, 2026 yılı günlük fidye tutarının ne kadar olduğu ve ödemenin nasıl yapılacağı sıkça araştırılıyor. Fidye nedir, neye göre hesaplanır, kimlere verilir ve kimler vermek zorundadır? İşte bu soruların yanıtlarına dair merak edilen tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

FİDYE NEDİR?

Fidye, Ramazan ayında sağlık veya kalıcı mazeret gibi geçerli sebeplerle oruç tutamayan ve daha sonra kaza etme imkânı bulunmayan kişilerin, tutamadıkları her gün için ihtiyaç sahiplerine verdikleri maddi bedeldir. Özellikle yaşlılık veya kronik hastalık gibi sürekli engel durumlarında söz konusu olur.

FİDYE NEYE GÖRE HESAPLANIR?

Fidye miktarı, bir kişinin bir günlük temel gıda ihtiyacını karşılayacak tutar esas alınarak belirlenir. Bu tutar fitre bedeliyle aynıdır.

2026 FİDYE GÜNLÜK NE KADAR?

2026 yılı için günlük fidye bedeli 240 TL olarak uygulanmaktadır.

Örneğin 30 gün oruç tutamayan bir kişi:

30 × 240 TL = 7.200 TL fidye öder.

























FİDYE NE ZAMAN VERİLİR?

Fidye Ramazan ayı içinde verilebileceği gibi Ramazan'dan sonra da verilebilir. Günlük olarak ödenebileceği gibi toplu şekilde de verilebilir. İhtiyaç sahiplerinin faydalanabilmesi için Ramazan ayında verilmesi daha uygundur.

FİDYE KİMLERE VERİLİR?

Fidye, maddi durumu yetersiz olan ihtiyaç sahiplerine verilir. Zekât verilebilen kişilere fidye de verilebilir. Anne, baba, büyükanne, büyükbaba, çocuk ve torun gibi bakmakla yükümlü olunan kişilere fidye verilmez.

FİDYEYİ KİMLER VERMELİDİR?

Yaşlılık nedeniyle oruç tutamayanlar

Kronik hastalığı olup iyileşme ümidi bulunmayanlar

Oruç tutması tıbben mümkün olmayan ve sonradan kaza edemeyecek kişiler

Bu kişiler, tutamadıkları her gün için fidye verir.

ORUÇ TUTMAYAN HERKES FİDYE VERMELİ Mİ?

Hayır. Geçici hastalık, yolculuk veya benzeri mazeretlerle oruç tutamayan kişiler daha sonra bu günleri kaza eder. Fidye yalnızca orucu sonradan kaza etme imkânı bulunmayan kişiler için geçerlidir.