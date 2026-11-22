Fiat Fastback, markanın Türkiye internet sitesindeki duyuruya göre Aralık 2026'da Türkiye'ye gelecek. Duyuruda benzinli ve hibrit motor seçenekleri yer alıyor. Türkiye fiyatı ve kesin satış günü 22 Kasım 2026 itibarıyla açıklanmadı; donanım paketleri de belli değil. Google Trends verisine göre "fastback" araması 22 Kasım sabahı 20 binin üzerine çıktı.

FIAT FASTBACK TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Model aralık ayında Türkiye'ye gelecek. Bilgi, Fiat'ın Türkiye sitesindeki model sayfasına dayanıyor; Teknoblog 29 Ekim'de, CHIP 30 Ekim 2026'da bu duyuruyu haberleştirdi. Aynı sayfada Fiat Grizzly adlı ikinci bir modelin de aralıkta geleceği yazıyor. Satışın hangi gün başlayacağı belli değil.

FASTBACK NE DEMEK?

Fastback, otomobilde tavan çizgisinin arkaya doğru kesintisiz bir eğimle inip bagaj kapağıyla birleştiği kasa tipinin adı. İngilizce bir terim; Türkçede çoğu zaman "coupe tavanlı" ya da "coupe-SUV" diye karşılanıyor. Klasik sedanlarda arka camla bagaj arasında belirgin bir basamak olur, fastback kasada bu basamak yok. Fiat da bu modele kasa tipinin adını verdi: yüksek SUV gövdesi, arkaya doğru alçalan bir tavanla birleşiyor.

FIAT FASTBACK'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

Türkiye sayfasında verilen ölçülere göre Fastback 4,49 metre uzunluğunda, 1,79 metre genişliğinde, 1,59 metre yüksekliğinde. Bagaj hacmi 608 litre. Tanıtımda 10 inç dokunmatik ekran, LED farlar ve 18 inç jant gösteriliyor, ama bunların hangi donanım paketinde olacağı yazmıyor. Motor hacmi, beygir gücü, şanzıman tipi ve hibrit sistemin türü de henüz paylaşılmadı. Duyuruda elektrikli bir sürümden söz edilmiyor.

FIAT FASTBACK FİYATI NE KADAR OLACAK?

Fiyat açıklanmadı. Fiat Türkiye, TL fiyat listesini ve donanım seçeneklerini henüz duyurmadı.

FIAT GRIZZLY NEDİR?

Grizzly, Fastback ile aynı ay Türkiye'ye gelecek ikinci model. Türkiye sayfasındaki ölçülere göre 4,39 metre uzunluğunda, yani Fastback'ten 10 santim kısa; genişliği ve yüksekliği aynı. Bazı yabancı yayınlar Fastback'i "Grizzly Fastback" diye anıyor, Türkiye'deki tanıtımda ise model yalnızca Fastback adıyla geçiyor.