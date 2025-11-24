Feyza Nur Ceylan kimdir? Kısmetse Olur 3. sezon yarışmacısı Feyza Nur Ceylan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Kısmetse Olur : Aşkın Gücü'nün yeni sezonunda izleyicilerin ilgisini çeken yarışmacılardan biri Feyza Nur Ceylan oldu. 23 yaşındaki Ceylan, Ankara kökenli bir psikolojik danışman olarak programa katıldı. Kendine güveni ve yarışmadaki tavırlarıyla kısa sürede dikkat çeken Feyza, izleyiciler tarafından merak edilen isimlerden biri haline geldi. Feyza Nur Ceylan ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

FEYZA NUR CEYLAN KİMDİR?

Feyza Nur Ceylan, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasının 2025 sezonunda yer alan genç ve iddialı bir yarışmacıdır. Katıldığı programda cesur tavırları ve kendine güveniyle öne çıkmaktadır. Yarışmada hem stratejik hamleleri hem de samimi ve enerjik tavırlarıyla izleyicilerin dikkatini çeken Ceylan, programdaki varlığıyla hem rekabet hem de eğlence unsurlarını bir araya getiriyor.

FEYZA NUR CEYLAN KAÇ YAŞINDA?

Feyza Nur Ceylan, 23 yaşındadır. Genç yaşına rağmen kendini ifade etme ve güçlü duruş sergileme konusunda izleyiciler tarafından fark edilmektedir.

FEYZA NUR CEYLAN NERELİ?

Ceylan, aslen Ankara doğumludur ve kariyerine bu şehirde başlamıştır. İstanbul ve Ankara arasında yaşamını dengeleyerek hem eğitim hem de sosyal deneyimlerini artırmıştır.

FEYZA NUR CEYLAN NE İŞ YAPIYOR?

Feyza Nur Ceylan, meslek olarak psikolojik danışmandır. Kariyerine kısa bir ara vererek aşk ve ilişkiler üzerine odaklandığı yarışmaya katılmıştır. Programda hem kişiliğini hem de mesleki bakış açısını yansıtarak kendine özgü bir izlenim bırakmaktadır.