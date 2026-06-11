İstanbul’da yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında, ünlü isimlere yönelik yeni bir operasyon dalgası kamuoyunun gündemine oturdu. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ve fuhuş iddialarına ilişkin yürütülen dosya çerçevesinde toplam 22 kişi gözaltına alındı. Peki, Ferhan Kaya kimdir? Borsacı Ferhan Kaya neden gözaltına alındı? Detaylar...

FERHAN KAYA KİMDİR?

Ferhan Kaya, kamuoyunda özellikle finans ve yatırım piyasalarıyla ilişkilendirilen bir isim olarak ön plana çıkmaktadır. Borsacılık alanında faaliyet gösterdiği belirtilen Kaya’nın, sermaye piyasaları ve yatırım süreçleriyle ilgili çalışmalarıyla tanındığı ifade ediliyor.

BORSACI FERHAN KAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında Ferhan Kaya’nın gözaltına alınma nedeni, ünlülere yönelik yürütülen geniş çaplı operasyonun bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Dosya, uyuşturucu ve fuhuş iddialarına ilişkin yürütülen bir adli süreç çerçevesinde ele alınmaktadır.

Resmî açıklamalara göre, operasyon kapsamında çok sayıda kişinin aynı dosya kapsamında değerlendirilmesi, soruşturmanın çok yönlü ve detaylı şekilde sürdürüldüğünü göstermektedir. Ferhan Kaya’nın da bu kapsamda gözaltına alınan 22 kişi arasında yer aldığı belirtilmektedir.

Soruşturma kapsamında şu isimlerin yer aldığı aktarıldı:

Ayşe Hatun Önal, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Ahmet Karoğlu, Emre Tari, Hasan Vatan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Reyhan Küçükyeğen, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan, Rafet Eren Yorulmazer, Ali Efe Bezci ve Selin Ciğerci.

Soruşturmanın ilerleyen saatlerinde yeni gelişmelerin yaşanabileceği ve dosyanın genişleyebileceği değerlendiriliyor.