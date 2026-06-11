Haberler

Ferhan Kaya kimdir? Borsacı Ferhan Kaya neden gözaltına alındı?

Ferhan Kaya kimdir? Borsacı Ferhan Kaya neden gözaltına alındı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul’da yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, aralarında borsacı Ferhan Kaya’nın da bulunduğu 22 kişinin gözaltına alınması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Peki, Ferhan Kaya kimdir? Borsacı Ferhan Kaya neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

İstanbul’da yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında, ünlü isimlere yönelik yeni bir operasyon dalgası kamuoyunun gündemine oturdu. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ve fuhuş iddialarına ilişkin yürütülen dosya çerçevesinde toplam 22 kişi gözaltına alındı. Peki, Ferhan Kaya kimdir? Borsacı Ferhan Kaya neden gözaltına alındı? Detaylar...

FERHAN KAYA KİMDİR?

Ferhan Kaya, kamuoyunda özellikle finans ve yatırım piyasalarıyla ilişkilendirilen bir isim olarak ön plana çıkmaktadır. Borsacılık alanında faaliyet gösterdiği belirtilen Kaya’nın, sermaye piyasaları ve yatırım süreçleriyle ilgili çalışmalarıyla tanındığı ifade ediliyor.

BORSACI FERHAN KAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında Ferhan Kaya’nın gözaltına alınma nedeni, ünlülere yönelik yürütülen geniş çaplı operasyonun bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Dosya, uyuşturucu ve fuhuş iddialarına ilişkin yürütülen bir adli süreç çerçevesinde ele alınmaktadır.

Resmî açıklamalara göre, operasyon kapsamında çok sayıda kişinin aynı dosya kapsamında değerlendirilmesi, soruşturmanın çok yönlü ve detaylı şekilde sürdürüldüğünü göstermektedir. Ferhan Kaya’nın da bu kapsamda gözaltına alınan 22 kişi arasında yer aldığı belirtilmektedir.

Soruşturma kapsamında şu isimlerin yer aldığı aktarıldı:

Ayşe Hatun Önal, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Ahmet Karoğlu, Emre Tari, Hasan Vatan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Reyhan Küçükyeğen, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira, Enis Arıkan, Rafet Eren Yorulmazer, Ali Efe Bezci ve Selin Ciğerci.

Soruşturmanın ilerleyen saatlerinde yeni gelişmelerin yaşanabileceği ve dosyanın genişleyebileceği değerlendiriliyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı, işte tam liste

Kenan Doğulu ve Beren Saat dahil 22 ünlü isim gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında

Onu da aldılar! Gözaltı listesindeki en dikkat çeken isim

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son kararı açıkladı

Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin tartışmalara son noktayı koydu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor

Bu çocuğu tanıdınız mı? Şimdi tüm dünya peşinde koşuyor
Göçmen öfkesi Kuzey İrlanda'yı küle çevirdi! Bölgeden gelen görüntüler korkunç

Göçmen öfkesi ülkeyi küle çevirdi! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk

Altın fiyatlarında 7 ay sonra bir ilk
Dev bankadan altın fiyatları için 'Yok artık' dedirtecek tahmin

Dev bankadan altın fiyatları için "Yok artık" dedirtecek tahmin
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç kaza! 1'i bebek 3 kişi feci şekilde can verdi
Toplu taşımada mide bulandıran olay: Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

Mide bulandıran olay! Vatandaşlar yaka paça indirip cezasını kesti
Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu

Özgür Özel'in yol haritası netleşti! Yeni parti için tarih belli oldu