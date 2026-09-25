Fenerbahçe Virtus Bologna maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Tarfin Virtus Bologna nereden CANLI izlenir?

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Fenerbahçe Tarfin'in EuroLeague'deki yeni sezon serüveni öncesinde gözler Virtus Bologna karşılaşmasına çevrildi. "Fenerbahçe Virtus Bologna maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Tarfin Virtus Bologna nereden canlı izlenir?" soruları, maç saati yaklaşırken arama motorlarında en çok aranan başlıklar arasında dikkat çekiyor. Kritik mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağına, saatine ve canlı olarak nasıl takip edilebileceğine dair merak edilen tüm bilgileri sizler için derledik.

FENERBAHÇE VIRTUS BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA, FENERBAHÇE TARFİN VIRTUS BOLOGNA NEREDEN CANLI İZLENİR?

EuroLeague'de yeni sezonun perdesi aralanıyor. Fenerbahçe Tarfin, Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonundaki ilk maçında İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Heyecan dolu mücadele öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmanın saatini, yayıncı kanalını ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. İşte Fenerbahçe Tarfin-Virtus Bologna maçına dair tüm yayın detayları.

Fenerbahçe Tarfin ile Virtus Bologna arasındaki EuroLeague karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler mücadeleyi hem televizyon platformu hem de internet üzerinden takip edebilecek.

FENERBAHÇE TARFİN VIRTUS BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Sarı-lacivertlilerin EuroLeague'deki ilk sınavı bugün, 25 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. Organizasyonun açılış haftasında yer alan karşılaşma, Fenerbahçe Tarfin'in yeni sezondaki hedefleri açısından önemli bir başlangıç niteliği taşıyor.

FENERBAHÇE TARFİN VIRTUS BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Tarfin-Virtus Bologna maçı, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Yayın programında son dakika değişiklikleri yaşanabileceğinden, izleyicilerin maç öncesinde yayıncı kuruluşun güncel yayın akışını kontrol etmesi öneriliyor.

FENERBAHÇE TARFİN VIRTUS BOLOGNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Fenerbahçe Tarfin ev sahipliği yapacak. Mücadele, İstanbul'daki Ülker Sports Arena'da oynanacak. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor.

S SPORT KAÇINCI KANALDA?

Maçı S Sport üzerinden izlemek isteyen basketbolseverler, kanala Turkcell TV Plus'ta 77. kanaldan ulaşabiliyor. Kanalın yayınları ayrıca internet üzerinden de takip edilebiliyor. Platformlardaki kanal numaraları zaman içinde değişebildiğinden, izleyicilerin yayın öncesinde kullandıkları platformun kanal listesini kontrol etmeleri faydalı olacak.

S SPORT PLUS NEREDEN İZLENİR?

S Sport Plus, internet üzerinden hizmet veren dijital bir yayın platformu. Karşılaşma için Digitürk, D Smart veya Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Bu nedenle S Sport Plus üzerinden maçı izlemek isteyenlerin platformun dijital hizmetine giriş yapması gerekiyor.

FENERBAHÇE TARFİN VIRTUS BOLOGNA MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı canlı izlemenin en güvenilir yolu, yayıncı kuruluşun resmi platformlarını tercih etmek. Turkcell TV Plus kullanıcıları maçı S Sport üzerinden televizyondan izleyebilirken, S Sport Plus aboneleri mücadeleyi dijital olarak takip edebilecek. Resmi web siteleri üzerinden yapılan yayınlarda zaman zaman bağlantı sorunları yaşanabileceği de unutulmamalı.

FENERBAHÇE TARFİN VIRTUS BOLOGNA MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşmanın özet bilgileri şöyle:

Maç : Fenerbahçe Tarfin - Virtus Bologna

Organizasyon : EuroLeague

Tarih : 25 Eylül 2026, Cuma

Saat : 20.45

Yer : Ülker Sports Arena, İstanbul

Yayıncı Kanallar : S Sport, S Sport Plus