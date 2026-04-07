Haberler

Fenerbahçe Vakıfbank maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Medicana Vakıf bank nereden CANLI izlenir?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol dünyasında nefesler tutuldu, gözler dev derbiye çevrildi! Fenerbahçe Medicana - VakıfBank maçı hangi kanalda? sorusu, Sultanlar Ligi’ndeki bu büyük randevuyu kaçırmak istemeyen voleybolseverler tarafından en çok merak edilen konu haline geldi.


Sultanlar Ligi’nde devlerin savaşı başlıyor! Voleybol tutkunları arama motorlarında yoğun bir şekilde "Fenerbahçe VakıfBank maçı nereden CANLI izlenir?" sorgulamasını yaparken, dev derbinin yayın bilgileri de netleşti. Fenerbahçe Medicana ve VakıfBank’ın kozlarını paylaşacağı bu heyecan dolu karşılaşmayı şifresiz ve canlı takip etmek isteyenler için tüm izleme alternatiflerini bir araya getirdik. Maçın başlama düdüğüyle birlikte yaşanacak tüm gelişmeleri ve anlık skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

FENERBAHÇE MEDICANA – VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TVF Sultanlar Ligi Play-Off heyecanı zirveye ulaşıyor. Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank arasında oynanacak kritik mücadele, voleybolseverleri ekran başına kilitleyecek.

MAÇ HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Dev karşılaşma 7 Nisan Salı günü oynanacak. Mücadele saat 17.00’de başlayacak. Final serisinin kaderini etkileyebilecek bu önemli randevu, sezonun en dikkat çeken maçlarından biri olmaya aday.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Voleybol tutkunları maçı televizyonun yanı sıra dijital platformlar üzerinden de takip edebilecek.

TRT SPOR YILDIZ NASIL İZLENİR?

TRT Spor Yıldız kanalına farklı platformlar üzerinden kolayca erişim sağlanabiliyor:

• Digiturk: 87. kanal

• Kablo TV: 242. kanal

• Tivibu: 85. kanal

• Turkcell TV+: 71. kanal

• Vodafone TV: 72. kanal

Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını üzerinden de ücretsiz izleme imkânı bulunuyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Büyük mücadele, İstanbul’da bulunan Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak. Atmosferin oldukça yoğun olması beklenirken, tribün desteği de maçın kaderini etkileyebilir.

FİNAL SERİSİNDE KRİTİK RANDEVU

İki güçlü ekip arasında oynanacak bu karşılaşma, sadece bir maçtan çok daha fazlasını ifade ediyor. Şampiyonluk yolunda kritik bir viraj olan bu mücadelede hem oyun kalitesi hem de rekabet seviyesi üst düzey olacak.

Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

