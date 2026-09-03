Fenerbahçe'nin Avrupa'daki mücadelesi öncesinde UEFA kadrosundaki futbolcular merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe UEFA kadrosu TAM LİSTE açıklandı mı, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi listesinde kimler var? İşte UEFA'ya bildirilen Fenerbahçe kadrosunda yer alan futbolcular ve sarı-lacivertli ekibin Devler Ligi macerasına ilişkin merak edilenler...

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU 2026

Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosu futbolseverler tarafından merak ediliyor.

İşte liste:

Kaleciler

Tarık Çetin

Ederson

Mert Günok

Kuzey Sapaz

Yasir Caklı

Savunmacılar

Çağlar Söyüncü

Yiğit Efe Demir

Nathan Aké

Mert Müldür

Nélson Semedo

Milan Škriniar

Kamil Efe Üregen

Çağan Sarıdikmen

Bedirhan Korkmaz

Gökmen Özdemir

Orta Saha Oyuncuları

Archie Brown

İsmail Yüksek

Matteo Guendouzi

İrfan Can Kahveci

Levent Mercan

Bartuğ Elmaz

Oğuz Aydın

Adnan Fettahoğlu

Emin Sayar

Güner Ekici

Emirhan Ateş

N'Golo Kanté

Talisca

İleri

Kerem Aktürkoğlu

Romelu Lukaku

Marco Asensio

Mason Greenwood

Vedat Muriqi

Dorgeles Nene

Alaettin Ekici

Çağrı Fedai

Koç

İsmail Kartal