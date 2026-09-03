Fenerbahçe UEFA kadrosu TAM LİSTE açıklandı mı, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi listesinde kimler var?
Fenerbahçe UEFA kadrosu TAM LİSTE açıklandı mı sorusu, sarı-lacivertli takımın 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasıyla birlikte futbolseverlerin gündeminde. Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro listesi güncellenirken, taraftarlar Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi listesinde kimler var sorusuna yanıt arıyor. UEFA'nın güncel kadro sayfasında kaleci Ederson, Mert Günok ve Tarık Çetin gibi isimlerin yanı sıra birçok yıldız futbolcu yer alıyor.
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki mücadelesi öncesinde UEFA kadrosundaki futbolcular merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe UEFA kadrosu TAM LİSTE açıklandı mı, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi listesinde kimler var? İşte UEFA'ya bildirilen Fenerbahçe kadrosunda yer alan futbolcular ve sarı-lacivertli ekibin Devler Ligi macerasına ilişkin merak edilenler...
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU 2026
Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosu futbolseverler tarafından merak ediliyor.
İşte liste:
Kaleciler
Tarık Çetin
Ederson
Mert Günok
Kuzey Sapaz
Yasir Caklı
Savunmacılar
Çağlar Söyüncü
Yiğit Efe Demir
Nathan Aké
Mert Müldür
Nélson Semedo
Milan Škriniar
Kamil Efe Üregen
Çağan Sarıdikmen
Bedirhan Korkmaz
Gökmen Özdemir
Orta Saha Oyuncuları
Archie Brown
İsmail Yüksek
Matteo Guendouzi
İrfan Can Kahveci
Levent Mercan
Bartuğ Elmaz
Oğuz Aydın
Adnan Fettahoğlu
Emin Sayar
Güner Ekici
Emirhan Ateş
N'Golo Kanté
Talisca
İleri
Kerem Aktürkoğlu
Romelu Lukaku
Marco Asensio
Mason Greenwood
Vedat Muriqi
Dorgeles Nene
Alaettin Ekici
Çağrı Fedai
Koç
İsmail Kartal