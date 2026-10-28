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Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışı başladı. Sarı-lacivertli takımın başına kimin geçeceği merak edilirken Vincenzo Montella, Antonio Conte, Volkan Demirel ve Abdullah Avcı gibi isimler gündeme geldi. Peki, Fenerbahçe teknik direktör adayları kimler? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Detaylar...

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI KİMLER?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasında yerli ve yabancı isimler bulunuyor. A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Vincenzo Montella, listenin öne çıkan isimleri arasında gösteriliyor. İtalyan teknik adam Antonio Conte ile İspanyol çalıştırıcı Jose Luis Mendilibar da yabancı adaylar arasında anılıyor.

Yerli teknik direktör seçenekleri arasında ise Volkan Demirel, Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu ve Aykut Kocaman bulunuyor. Ancak adı geçen isimlerle ilgili nihai karar henüz açıklanmadı.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağı henüz belli olmadı. Yönetimin adaylar üzerinde değerlendirmelerini sürdürdüğü belirtilirken, kulübün resmî açıklaması bekleniyor. Yeni teknik direktör göreve başlayana kadar Dirk Kuyt'ın futbol A takımının teknik sorumluluğunu üstleneceği bildirildi.