Fenerbahçe Sturm Graz maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Sturm Graz TV100’de mi, maç şifresiz mi yayınlanacak?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir sınava çıkacak olan Fenerbahçe'nin Sturm Graz ile oynayacağı maçın yayın detayları merak konusu oldu. Sarı-lacivertli ekibin Avrupa kupalarındaki önemli mücadelesinin hangi kanalda yayınlanacağı ve şifresiz izlenip izlenemeyeceği araştırılırken, resmi yayın programının açıklanmasının ardından tüm detaylar belli olacak.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Uefa Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarındaki kritik mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, "Fenerbahçe - Sturm Graz maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve stadyum detayları…

Avrupa arenasında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefleyen Fenerbahçe, taraftarı önünde önemli bir sınava çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi yolunda büyük önem taşıyan mücadele, Türkiye'de canlı olarak ekranlara gelecek. Peki Fenerbahçe - Sturm Graz maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme karşılaşması, TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Sturm Graz karşılaşması 04 Ağustos 2026 Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - STURM GRAZ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme mücadelesi, İstanbul'da bulunan Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Sarı-lacivertli taraftarların büyük destek vermesi beklenen mücadelede tribünlerin tamamen dolması öngörülüyor.

TV100 CANLI MAÇ İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı TV100 üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, kanala şu platformlardan ulaşabilecek:

• Digiturk: 37. kanal

• D-Smart: 37. kanal

• Kablo TV: 37. kanal

• Tivibu: 47. kanal

• Turkcell TV+: 37. kanal

• Vodafone TV: 36. kanal

• Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın

FENERBAHÇE AVRUPA'DA AVANTAJ PEŞİNDE

Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma hedefi doğrultusunda kritik bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe, ilk maçta alacağı avantajlı sonuçla tur kapısını aralamayı amaçlıyor. Teknik heyet ve futbolcular, taraftar desteğini de arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedeflerken, Sturm Graz ise deplasmanda sürpriz bir sonuç elde etmek için mücadele edecek. Avrupa futbolunun yakından takip edilen karşılaşmalarından biri olmaya aday bu mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek.