Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Sarı-lacivertli ekip, turnuvanın üçüncü hafta mücadelesinde Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı sahasında ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati ve canlı yayın kanalı belli oldu. Peki, Fenerbahçe Slavia Prag maçı hangi kanalda? FB Şampiyonlar Ligi maçı nereden izlenir? Detaylar...

FENERBAHÇE SLAVIA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı TRT 1 üzerinden izleyebilecek.

20 Ekim'de oynanacak karşılaşma, Fenerbahçe'nin sahasında gerçekleşecek. Sarı-lacivertli ekip, Slavia Prag karşısında sahaya çıkarken Çekya temsilcisi de deplasmanda mücadele edecek.

FB ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyen taraftarlar, maç saatinde TRT 1 yayınını takip edebilecek.

Mücadeleyi İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Hakemin yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado üstlenecek.

FENERBAHÇE SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Slavia Prag karşılaşması, 20 Ekim Salı günü saat 19.45'te başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanacak mücadeleye Chobani Stadı ev sahipliği yapacak.

Fenerbahçe, karşılaşma öncesinde Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Slavia Prag ise turnuvadaki ilk maçında Lens'e 3-2, ikinci maçında Sabah'a 2-0 mağlup oldu.

FENERBAHÇE SLAVIA PRAG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Levent (Brown), Guendouizi, Kante, İrfan Can, Greenwood, Oğuz (Kerem), Lukaku (Muriç).

Slavia Prag: Markovic, Holes, Zima, Guessan, Vlcek, Moses, Sadilek, Ayosi, Provod, Strum, Chory (Chytil).

SARI LACİVERTLİLERDE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasında iki oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta mücadelesi, 20 Ekim Salı günü saat 19.45'te TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.