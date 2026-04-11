Fenerbahçe sarı kart ceza sınırındaki oyuncular kim (Kayserispor Fenerbahçe)?

Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırındaki oyuncular kim? Kayserispor - Fenerbahçe maçı öncesinde sarı kart sınırına dayanan isimler merak konusu oldu. Ceza sınırındaki oyuncular kart görmeleri halinde bir sonraki maçta forma giyemeyecek. İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçında sarı kart sınırındaki Fenerbahçeli isimler...

Kayserispor - Fenerbahçe maçı öncesinde sarı kart alarmı! Sarı-lacivertli ekipte ceza sınırına dayanan oyuncular, teknik heyetin planlarını doğrudan etkileyen bir faktör olarak öne çıkıyor. Peki Fenerbahçe'de hangi oyuncular sarı kart sınırında, kart görmeleri halinde hangi maçı kaçıracaklar?

KAYSERİ'DE 25. LİG MÜCADELESİ

Trendyol Süper Lig'de bu akşam Kayseri'de kritik bir karşılaşma oynanacak! Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırındaki oyuncular teknik heyetin gündeminde üst sıralarda yer alırken iki takım arasındaki tarihi rekabetin çarpıcı istatistikleri de dikkat çekiyor.

Kayserispor ile Fenerbahçe, Kayseri'deki 25. lig karşılaşmasına çıkacak. Daha önce burada oynanan 24 maçta Fenerbahçe 12 galibiyet elde ederken 6 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 43 gol atarken rakibine 25 gol yedi.

TARİHE GEÇEN SKORLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında aldı. 1994-1995 sezonunda İzmir'de 8-1, 2004-2005 sezonunda İstanbul'da 7-0'lık zaferler bu rekabetin unutulmaz sayfaları arasında yer alıyor. Geçen sezon Kayseri'de de 8 gollü maçta Fenerbahçe 6-2 galip gelirken ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı da 4-1 kazanmıştı.

SARI KART ALARMINDA 8 OYUNCU

Fenerbahçe'de bu maçta sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular şöyle:

  • Nelson Semedo,
  • Archie Brown,
  • Kerem Aktürkoğlu,
  • Anthony Musaba,
  • Mert Müldür,
  • Matteo Guendouzi,
  • Dorgeles Nene
  • Jayden Oosterwolde.
Osman DEMİR
