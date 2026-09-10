Fenerbahçe Roma muhtemel 11'leri ve maç kadrosu! Fenerbahçe Roma maçı eksikleri ve cezalıalrı TAM LİSTE!

Fenerbahçe Roma maçı öncesi heyecan yükselirken, “Muhtemel 11'ler kim, maç kadrosunda kimler var, hangi futbolcular sakat veya cezalı?” soruları gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekibin Roma karşısındaki olası kadrosu ile İtalyan temsilcisinin eksikleri ve cezalı oyuncuları belli olurken, tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇINDA KİMLER CEZALI, KİMLER SAKAT? MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe ile Roma arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde takımların eksikleri ve sahaya çıkması beklenen kadrolar merak konusu oldu. Futbolseverler, “Fenerbahçe-Roma maçında kimler cezalı, kimler sakat?” ve “ Fenerbahçe Roma muhtemel 11'ler kim?” sorularına yanıt arıyor. İtalyan temsilcisinde cezalı Matteo Guendouzi forma giyemeyecek. Fenerbahçe cephesinde ise sakatlığı bulunan Marco Asensio'nun karşılaşmada görev yapması beklenmiyor.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇINDA KİMLER CEZALI?

Roma'nın önemli orta saha oyuncularından Matteo Guendouzi, UEFA tarafından verilen 2 maçlık men cezası nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Fransız futbolcunun yokluğu, Roma Teknik Direktörü Gasperini'nin orta saha tercihinde değişikliğe gitmesine neden olabilir.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇINDA KİMLER SAKAT?

Fenerbahçe'nin Roma karşılaşmasındaki önemli eksiklerinden biri Marco Asensio olacak. Sakatlığı bulunan İspanyol futbolcunun, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanacak mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Asensio'nun yokluğunda Fenerbahçe'nin hücum hattındaki tercihleri futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

ROMA'NIN FENERBAHÇE MAÇI KADROSU

Roma Teknik Direktörü Gasperini, İstanbul'da oynanacak karşılaşma öncesinde kamp kadrosunda yer alan futbolcuları belirledi.

Kaleciler : Svilar, De Marzi, Gollini.

Savunma : Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.

Orta saha : Cristante, De Roon, Kone, Pisilli, Mora.

Forvet : Castro, Malen, Soule, Dybala.

FENERBAHÇE ROMA MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe'nin Roma karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'inde kalede Ederson bulunuyor. Savunmada Mert, Skriniar, Ake ve Brown görev yaparken orta sahada Bartuğ, Kante ve İsmail'in forma giymesi bekleniyor. Hücum hattında ise Greenwood, Kerem ve Muriç'in yer alması öngörülüyor.

Fenerbahçe muhtemel 11: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, Bartuğ, Kante, İsmail, Greenwood, Kerem, Muriç.

ROMA MUHTEMEL İLK 11

Roma'nın Fenerbahçe karşısındaki muhtemel kadrosunda kaleyi Svilar koruyacak. Savunma hattında Mancini, Ndicka ve Hermoso'nun görev alması beklenirken orta sahada Kone ve Cristante öne çıkıyor.

İtalya temsilcisinin hücum hattında ise Soule, Dybala ve Malen'in görev yapması bekleniyor.

Roma muhtemel 11 : Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Kone, Cristante, Molina, Wesley, Soule, Dybala, Malen.

FENERBAHÇE-ROMA MAÇINDA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında oynanacak mücadele öncesinde özellikle Roma'da Matteo Guendouzi'nin cezası, Fenerbahçe'de ise Marco Asensio'nun sakatlığı dikkat çekiyor. Her iki teknik adamın da bu eksikler nedeniyle kadro tercihlerinde farklı çözümlere yönelmesi bekleniyor.

Karşılaşma öncesinde açıklanacak resmi ilk 11'ler, takımların sahadaki son tercihlerini netleştirecek.