Fenerbahçe Play Off turunda elenirse Konferans'tan devam ediyor mu, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda elenince ne olur?

Fenerbahçe'nin Avrupa serüveninde kritik eşiklerden biri olan play-off turu, farklı ihtimalleri de beraberinde getiriyor. Fenerbahçe Play Off turunda elenirse Avrupa defteri kapanıyor mu, yoksa Uefa Avrupa Konferans Ligi'nden devam etme hakkı bulunuyor mu? UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda elenen takımların hangi organizasyona yönlendirileceği futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURUNDA ELENİNCE NE OLUR?

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni düzeninde play-off turu lig aşamasından (36 takımlı "league phase") sonra gelen bir eleme turudur. Bu turda elenen takımların Avrupa'daki yolculuğu söz konusu sezon için sona erer — yani başka bir UEFA kupasına düşmezler. Play-off turu elenenler için artık UEFA Avrupa Konferans Ligi gibi alt bir turnuvaya geçiş hakkı yoktur.

Önceki sezonlarda (group stage dönemi) Avrupa Ligi play-off veya grup 3.'lüklerinden elenen takımlar UEFA Konferans Ligi'ne düşebiliyordu. Ancak yeni 36 takımlı sistemde bu kural kaldırılmıştır.