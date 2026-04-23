Fenerbahçe, Osimhen'i şikayet etti mi, Osimhen derbide oynayamacak mı?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki tarihi rekabette sular durulmazken, başrol bu kez sarı-kırmızılı golcü Victor Osimhen oldu. Fenerbahçe yönetiminin, oyuncunun kolundaki koruyucu ekipmanın IFAB kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle TFF'ye resmi başvuruyu düşünmesi, "Osimhen derbi maçta yok mu, şikayet dilekçesi kabul edildi mi?" tartışmalarını beraberinde getirdi.

FENERBAHÇE'DEN OSIMHEN HAMLESİ: SARI-LACİVERTLİLER TFF'YE GİDİYOR

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı saha dışındaki hamlelerle de kızışmaya devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen'in maçlarda kullandığı kol aparatı hakkında radikal bir adım atma kararı aldı. Uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönen ancak kolundaki özel koruyucu ile oynamaya devam eden Osimhen için sarı-lacivertli kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi bir başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. Bu hamle, derbi öncesinde spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

APARATIN SERT YAPISI RİSK Mİ OLUŞTURUYOR?

Fenerbahçe yönetiminin şikayet hazırlığındaki temel gerekçe, oyuncu sağlığı ve saha içi güvenlik kuralları olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Victor Osimhen'in son oynanan Gençlerbirliği müsabakasında kolunda kullandığı koruyucu aparatın yapısının oldukça sert olduğunu savunuyor. Bu sertliğin, olası ikili mücadelelerde diğer futbolcular için ciddi yaralanma riski taşıdığı belirtiliyor. Kulüp, yıldız ismin önümüzdeki maçlarda bu şekilde sahada yer almaması gerektiğini talep ediyor.

IFAB KURALLARIYLA RAPOR HAZIRLANIYOR: RAPOR TFF'YE SUNULACAK

Sarı-lacivertli camia, iddialarını hukuki ve teknik temellere oturtmak için harekete geçti. IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) kurallarına göre, futbolcuların saha içerisinde kullanabileceği koruyucu ekipmanların taşıması gereken standartları içeren kapsamlı bir rapor hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin hazırladığı bu dosya, kısa süre içerisinde TFF'ye iletilecek. Federasyonun bu teknik inceleme sonrası Osimhen'in ekipmanı hakkında nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

DERBİ ÖNCESİ KRİTİK KARAR: OSIMHEN’İN DURUMU NE OLACAK?

Galatasaray cephesinde ise oyuncunun sağlığı için bu aparatın zorunlu olduğu ve standartlara uygun olduğu görüşü hakim. Ancak Fenerbahçe’nin TFF hamlesi, özellikle yaklaşan kritik maçlar öncesinde "ekipman onayı" tartışmasını başlattı. Eğer TFF, hazırlanan rapor doğrultusunda aparatın riskli olduğuna hükmederse, Osimhen'in oyun stilini ve sahada kalma süresini etkileyecek yeni düzenlemeler gündeme gelebilir. Spor dünyası, federasyondan gelecek resmi açıklamaya kilitlenmiş durumda.