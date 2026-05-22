Fenerbahçe Olympiakos maçında ne oldu, EuroLeague Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı bilet olayı, hakem olayı nedir?

Fenerbahçe – Olympiakos EuroLeague karşılaşması, yalnızca sahadaki mücadeleyle değil, bilet krizi ve hakem tartışmalarıyla da gündem oldu. Maç öncesi yaşanan organizasyon sorunları ve tribünlere yönelik kararlar taraftarlar arasında büyük tepki çekerken, karşılaşmanın ardından hakem yönetimiyle ilgili iddialar da spor kamuoyunda geniş yankı buldu.

EuroLeague’de oynanan Olympiakos – Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan gelişmeler, basketbol gündemini adeta sarstı. Bilet satışı sürecinde yaşanan sıkıntılar ve tribün düzenlemeleri tartışma konusu olurken, maçta verilen hakem kararları da Fenerbahçe cephesinde büyük eleştiri topladı. Olayın ardından sosyal medyada başlayan tartışmalar büyüyerek devam ediyor.

CEM CİRİTÇİ’DEN FINAL FOUR ORGANİZASYONUNA SERT TEPKİ

Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritçi, Yunanistan’da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonunda yaşanan aksaklıklara çok sert ifadelerle tepki gösterdi. Özellikle taraftarların salona giriş sürecinde ciddi sorunlar yaşadığını belirten Ciritçi, organizasyonun yönetimini eleştirerek EuroLeague’e yönelik ağır sözler kullandı.

“EN REZİL FINAL FOUR ORGANİZASYONU”

Yaşanan süreci değerlendiren Cem Ciritçi, organizasyonun son yıllarda gördüğü en kötü Final Four olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Maalesef son yıllarda gördüğüm en rezil Final Four organizasyonu. Günlerdir biletlerin yüklenmesiyle ilgili yetkililerle görüşüyoruz. Hiçbir çözüm üretmiyorlar.”

Ciritçi, tribün planlamasındaki karışıklığa da dikkat çekerek, “Aile tribünü dediğimiz yerde Olympiakos taraftarları var. Dışarıda kendi taraftarlarımız bekliyor. Kontrol tamamen kaybolmuş durumda” dedi.

“TARAFTARLARIMIZ İÇERİ GİREMİYOR”

Bilet ve giriş süreçlerindeki sorunların devam ettiğini belirten Ciritçi, polis noktalarında da büyük aksaklıklar yaşandığını ifade etti. “Ailece gelen insanlar bile ayrılıyor, anne başka yerde çocuk başka yerde kalıyor. Böyle bir organizasyon olamaz” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Maça kısa süre kaldığını vurgulayan Ciritçi, tüm sorunlara rağmen taraftarların içeri alınacağını belirterek, “Öyle ya da böyle bu taraftar içeri girecek. Biz bu maçta sonuna kadar savaşacağız” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE MAÇA ODAKLANDI

Tüm yaşanan organizasyon krizine rağmen Fenerbahçe cephesinin sahaya odaklandığı belirtildi. Ciritçi, takımın maça iyi hazırlandığını ve hedeflerinin Final Four’da güçlü rakipler karşısında galibiyet almak olduğunu söyledi.

