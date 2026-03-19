Fenerbahçe Medicana Scandicci maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Medicana Scandicci nereden CANLI izlenir?

Fenerbahçe Medicana Scandicci karşı karşıya geliyor! Bu kritik maç öncesi sporseverler, Fenerbahçe Medicana Scandicci maçını nereden canlı izleyebileceklerini araştırıyor. Maç yayını, canlı skor ve canlı yayın linkleriyle ilgili tüm detaylar haberimizde. Taraftarlar için Fenerbahçe Medicana Scandicci karşılaşmasını kaçırmamak artık çok kolay.

FENERBAHÇE MEDICANA – SCANDICCI MAÇI CANLI YAYINLANACAK

Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İtalyan ekibi Scandicci ile karşı karşıya gelecek. Maç, TRT Spor üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.

FENERBAHÇE MEDICANA – SCANDICCI MAÇI TRT SPOR'DAN NASIL İZLENİR?

TRT Spor kanalı, maçın canlı yayınını izleyicilerle buluşturacak. Maçı izlemek için:

Digiturk: 86

D Smart: 86

Kablo TV: 133

Tivibu: 85

Turkcell TV+: 70

Fenerbahçe – Scandicci karşılaşması ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak da takip edilebilecek.

FENERBAHÇE MEDICANA – SCANDICCI MAÇI HANGİ GÜN?

Çeyrek final maçı, 19 Mart Perşembe günü oynanacak.

FENERBAHÇE MEDICANA – SCANDICCI MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu mücadele, saat 17:00'de start alacak.

FENERBAHÇE MEDICANA – SCANDICCI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İstanbul'daki Burhan Felek Spor Salonu, Fenerbahçe Medicana ve Scandicci'nin çeyrek final mücadelesine ev sahipliği yapacak.