Süper Lig'in 5. haftası, Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayla tamamlanacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği mücadele, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak belirlendi. Mücadelede düdük Mehmet Türkmen tarafından çalınacak. Peki, Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Gaziantep Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Detaylar...

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Gaziantep FK-Fenerbahçe karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak izleyebilecek. Karşılaşma 14 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'in 5. haftasının kapanış karşılaşması olan mücadele, Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak. Maçın hakemi Mehmet Türkmen olacak ve karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'İ

Gaziantep FK'nın karşılaşmaya Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Sorescu, Gidado, Meleke, Maxim, Kozlowski ve Halil'den oluşan kadroyla çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe'nin ise Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Kerem ve Muriqi'den oluşan 11'le sahada yer alması bekleniyor.