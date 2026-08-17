Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Lyon maçı nerede oynanacak?

Fenerbahçe - Olimpik Lyon maçının yayın adresi TRT 1 ve tabii olarak öne çıkıyor. Karşılaşmanın yayın kanalının yanı sıra mücadelede sahaya çıkacak takımlar, maçın oynanacağı stat ve başlama saati de futbolseverler tarafından araştırılıyor.

FENERBAHÇE LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında oynanacak Fenerbahçe - Olimpik Lyon karşılaşması, 18 Ağustos 2026 Salı günü futbolseverlerin karşısına çıkacak. Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Sven Jablonski düdük çalacak. Böylece Şampiyonlar Ligi play-off turundaki ilk maçın tarih, saat, stat ve hakem bilgileri belli oldu.

UEFA'nın 2026/27 sezonu takvimine göre Şampiyonlar Ligi play-off turundaki ilk karşılaşmalar 18 ve 19 Ağustos tarihlerinde, rövanş maçları ise 25 ve 26 Ağustos'ta oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 47. MAÇ

Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşılaşmasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 47. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, organizasyonun elemelerinde oynadığı 46 karşılaşmada 18 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe, geride kalan 46 eleme maçında rakip fileleri 67 kez havalandırırken kalesinde 52 gol gördü. Olimpik Lyon karşısında oynanacak mücadeleyle birlikte sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi elemelerindeki maç sayısı 47'ye ulaşacak.

Fenerbahçe - Olimpik Lyon karşılaşması, 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 22.00'de Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Mücadele TRT 1 ve tabii ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.