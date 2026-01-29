Fenerbahçe Lookman ile anlaştı mı, Lookman geliyor mu? Sarı-lacivertli kulübün yeni sezon öncesi yıldız bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürülürken, Ademola Lookman ismi transfer söylentilerinin merkezine yerleşti. Atalanta'nın yıldızı için yapılan görüşmeler ve Fenerbahçe cephesinden gelen son bilgiler, transferin seyrine dair önemli ipuçları veriyor.

FENERBAHÇE LOOKMAN İLE ANLAŞTI MI?

İtalyan transfer uzmanı Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe yönetimi Ademola Lookman transferi için bugün yeniden temas kurdu. Sarı-lacivertliler, daha önce yüksek bonservis ve maaş beklentisi nedeniyle askıya aldığı transferi, şartların değişme ihtimali üzerine tekrar gündemine aldı.

FORVET BELİRSİZLİĞİ TRANSFERİ HIZLANDIRDI

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ve Jhon Durán'ın takımdaki geleceğinin henüz netlik kazanmaması, hücum hattına yapılacak takviyeyi öncelikli hale getirdi. Yönetimin bu belirsizlik nedeniyle alternatif golcü isimlerle temaslarını artırdığı, Lookman'ın da bu listenin üst sıralarında yer aldığı ifade ediliyor.

LOOKMAN DAHA ÖNCE RAKİP TAKIMIN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Ademola Lookman, geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'ın da transfer listesinde yer almış ancak mali şartların ağır bulunması nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti. Fenerbahçe cephesinde ise şartların yeniden değerlendirilmesiyle birlikte yıldız oyuncu için sürecin tekrar hız kazanabileceği konuşuluyor.