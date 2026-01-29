Haberler

Fenerbahçe Lookman ile anlaştı mı, Lookman geliyor mu?

Fenerbahçe Lookman ile anlaştı mı, Lookman geliyor mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Lookman ile anlaştı mı sorusu, transfer gündemini yakından takip eden sarı-lacivertli taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen yıldız futbolcu Ademola Lookman'ın Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı, kulislerde dolaşan iddialarla birlikte gündemi hareketlendirdi. Peki Lookman geliyor mu, Fenerbahçe transferde ne aşamada?

Fenerbahçe Lookman ile anlaştı mı, Lookman geliyor mu? Sarı-lacivertli kulübün yeni sezon öncesi yıldız bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürülürken, Ademola Lookman ismi transfer söylentilerinin merkezine yerleşti. Atalanta'nın yıldızı için yapılan görüşmeler ve Fenerbahçe cephesinden gelen son bilgiler, transferin seyrine dair önemli ipuçları veriyor.

FENERBAHÇE LOOKMAN İLE ANLAŞTI MI?

İtalyan transfer uzmanı Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe yönetimi Ademola Lookman transferi için bugün yeniden temas kurdu. Sarı-lacivertliler, daha önce yüksek bonservis ve maaş beklentisi nedeniyle askıya aldığı transferi, şartların değişme ihtimali üzerine tekrar gündemine aldı.

FORVET BELİRSİZLİĞİ TRANSFERİ HIZLANDIRDI

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ve Jhon Durán'ın takımdaki geleceğinin henüz netlik kazanmaması, hücum hattına yapılacak takviyeyi öncelikli hale getirdi. Yönetimin bu belirsizlik nedeniyle alternatif golcü isimlerle temaslarını artırdığı, Lookman'ın da bu listenin üst sıralarında yer aldığı ifade ediliyor.

LOOKMAN DAHA ÖNCE RAKİP TAKIMIN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Ademola Lookman, geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'ın da transfer listesinde yer almış ancak mali şartların ağır bulunması nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti. Fenerbahçe cephesinde ise şartların yeniden değerlendirilmesiyle birlikte yıldız oyuncu için sürecin tekrar hız kazanabileceği konuşuluyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığı şoke eden DNA raporu

Eski eşini ve oğlunu vurmuştu! DNA raporu mahkemede şok etkisi yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Süper Lig devi için bu akşam İstanbul'a geliyor
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
DEM Partili Cizre Belediyesi'ne asılan pankartı polis indirdi

Belediye binasına asılan pankart ortalığı karıştırdı! Polis indirdi
Darbettikleri 17 yaşındaki kızın telefonunu çalıp dudak dolgusu yaptırdılar

Darbettikleri 17 yaşındaki kızın telefonunu çalıp bakın ne yaptılar