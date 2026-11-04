Fenerbahçe Liverpool maçı nerede, hangi statta oynanıyor?

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Fenerbahçe, Liverpool'u kendi evinde, Kadıköy'de ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, taraftarının desteğini arkasına alarak İngiliz devi karşısında puan arayacak. İşte Fenerbahçe Liverpool maçının oynanacağı stada dair bilgiler.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Fenerbahçe Liverpool maçı, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI HANGİ STATTA?

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin iç saha maçlarını oynadığı Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda gerçekleştirilecek. Stat, Türkiye'nin en köklü futbol mabetlerinden biri olarak biliniyor ve Avrupa maçlarında rakip takımlar için zorlu bir atmosfer oluşturuyor.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Liverpool maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca tabii platformu üzerinden de izlenebilecek.

STADA NASIL GİDİLİR?

Maça gidecek taraftarların, yağmurlu hava ve yoğun trafik nedeniyle toplu taşımayı tercih etmeleri öneriliyor. Kadıköy'e Marmaray, metro, vapur ve otobüs hatlarıyla ulaşım sağlanabiliyor.