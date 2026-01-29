Fenerbahçe kura çekimi ne zaman, UEFA Avrupa Ligi Play Off kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe için kritik gün geldi. Play-off turu öncesinde yapılacak kura çekiminin tarihi, başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanal futbol gündeminin zirvesine yerleşirken, sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri de dikkat çekiyor.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, son 16 play-off turu kura çekimiyle devam edecek. Avrupa arenasındaki temsilcilerin eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi, 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Organizasyon, her zamanki gibi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezinde yapılacak.

Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off kura çekimini UEFA TV üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Kura sonrası eşleşmeler ve muhtemel senaryolar netlik kazanacak.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLUYOR MU?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kuraları, saat 15.00 itibarıyla çekilecek. Kura çekimiyle birlikte Fenerbahçe'nin Avrupa'daki yolculuğunda karşılaşabileceği rakipler de netleşmiş olacak.

Sarı-lacivertliler, lig aşamasının son haftasında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. National Arena'da oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak.

FENERBAHÇE İÇİN KRİTİK 90 DAKİKA

Lig sıralamasında 18. basamakta yer alan ve bir üst tura çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, FCSB deplasmanından 3 puanla ayrılması halinde son 16 turu için önemli bir avantaj elde edecek. Sarı-lacivertli ekibin alacağı sonuç, kura çekimi öncesi konumunu doğrudan etkileyecek.