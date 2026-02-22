Fenerbahçe Kasımpaşa'yı yenerse 1. oluyor mu, lider olması için Kasımpaşa'yı kaç kaç yenmesi lazım, 7-8 farklı yenmesi mi gerekli?

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısındaki maçı, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyor. Fenerbahçe, bu maçı kazanırsa puan tablosunda liderliği ele geçirme fırsatı bulacak. Ancak liderlik için sadece galibiyet yetmiyor; Kasımpaşa'yı 7-8 fark gibi yüksek bir skorla yenmek gerekiyor mu? Sarı-lacivertlilerin liderlik şansı ve gerekli skor hesapları tüm detaylarıyla haberimizde…

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig kapsamında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyenler Bein Sports 1 kanalını açabilir.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallardan ve Türksat uydusu üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca internet platformları aracılığıyla şifreli olarak canlı maç yayını takip edilebilir.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Sarı-lacivertliler ile Kasımpaşa, 23 Şubat Pazartesi günü karşılaşacak.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç 20:00'de başlayacak ve taraftarlar bu saatte heyecan dolu karşılaşmayı ekranlardan takip edebilecek.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki ekip, İstanbul'daki Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumunda kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA'YI YENERSE LİDER OLUR MU?

Fenerbahçe'nin liderlik koltuğuna oturabilmesi için yalnızca üç puan alması yeterli değil. Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray'ın +38'lik averajını geçebilmesi için Kasımpaşa karşısında en az 7 farklı gol farkıyla galip gelmesi gerekiyor. Daha düşük farklı bir galibiyet durumunda puanlar eşitlense bile liderlik Galatasaray'da kalacak.