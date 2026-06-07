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Fenerbahçe kaç sandık var, başkanlık seçiminde toplam kaç oy var?

Fenerbahçe kaç sandık var, başkanlık seçiminde toplam kaç oy var?
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Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlık seçim süreci tüm hızıyla devam ederken, kongrede kullanılan sandık sayısı ve toplam oy sayısı taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kadıköy’de yoğun katılımla gerçekleşen seçimde üyeler sandık başına giderken, “Fenerbahçe kaç sandık var?” ve “toplam kaç oy kullanılıyor?” soruları gündemin merkezine oturdu.

Sarı-lacivertli camiada büyük heyecana sahne olan kongrede, oy verme işlemleri sürerken sandık sayısı ve oy toplamına ilişkin detaylar da yakından takip ediliyor. Fenerbahçe Spor Kulübü seçiminde kritik sürecin ilerlemesiyle birlikte, hem kongre üyeleri hem de taraftarlar resmi rakamların açıklanmasını bekliyor.

TOPLAM 45 SANDIKTA OYLAR VERİLDİ

Chobani Stadı'nın yanında yer alan eski Kenan Evren Lisesi'nin arsasında gerçekleştirilen seçimde, 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı ile yönetim kurulunu belirleyecek genel kurulda üyeler, toplam 45 sandıkta oylarını verdi. Genel kurul üyeleri başkan adaylarından Aziz Yıldırım için sarı, Hakan Safi için ise beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullandı. 

SANDIKLAR AÇILIYOR

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım geçiliyor. Anlık sonuçları anbean olarak aktarıyoruz...

TOPLAM OYLAR:
Aziz YILDIRIM: 0
Hakan SAFİ: 0

1. Sandık Sonucu: 

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45. Sandık Sonucu:

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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