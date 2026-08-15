Fenerbahçe, yeni Süper Lig sezonuna Gençlerbirliği deplasmanında başlıyor. Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başladığı için sezonu en erken açan takımlardan biri olan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 2014'ten bu yana devam eden şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Gençlerbirliği ilk 11'ler açıklandı mı? Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı saat kaçta? Detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER AÇIKLANDI MI?

Gençlerbirliği - Fenerbahçe karşılaşması öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen kadroları şöyle:

Gençlerbirliği: İrfan Can, Pereira, Goutas, Thalisson, Rodrigues, Kyabou, Oğulcan, Salih, Tongya, Traore, Koita

Fenerbahçe: Tarık, M. Müldür, Skriniar, Ake, Brown, İsmail, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca (Muriç)

Sarı-lacivertliler, yeni sezonun ilk Süper Lig maçında Gençlerbirliği karşısında galibiyet arayacak. Fenerbahçe'nin sezonu erken açmasının ardından takımın lig başlangıcındaki performansı da merak konusu.

GENÇLERBİRLİĞİ FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı 15 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da oynanacak.

Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımı ise fanatik.com.tr üzerinden takip edilebilecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2014'ten beri süren şampiyonluk hasretini bu sezon sona erdirme hedefiyle çıktığı ilk lig maçında Gençlerbirliği deplasmanında üç puan arayacak.