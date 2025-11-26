Haberler

Fenerbahçe Ferençvaroş muhtemel 11'ler, Fenerbahçe Ferençvaroş maç kadrosu açıklandı mı?

Fenerbahçe Ferençvaroş muhtemel 11'ler, Fenerbahçe Ferençvaroş maç kadrosu açıklandı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesinde yarın kendi sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve mücadelede düdük, İspanyol hakem Ricardo de Burgos'un olacak. Fenerbahçe Ferençvaroş muhtemel 11'ler açıklandı mı?

Taraftarların merak ettiği en önemli konular arasında ise Fenerbahçe–Ferencvaros maçının muhtemel 11'leri ve takım kadrolarının açıklanıp açıklanmadığı yer alıyor. Fenerbahçe Ferençvaroş muhtemel 11'ler, Fenerbahçe Ferençvaroş maç kadrosu açıklandı mı?

FENERBAHÇE VS FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kapsamında Ferencvaros ile oynayacağı karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

TRT SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe–Ferencvaros maçını TRT Spor üzerinden izlemek isteyenler için kanalın yayınlandığı platformlar şu şekilde:

Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan şifresiz izleme imkânı sunuluyor. Ayrıca TRT Spor, Türksat uydusu ve internet üzerinden de herhangi bir şifre gerektirmeden yayın yapıyor.

FENERBAHÇE–FERENCVAROS MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

İki takım arasındaki kritik UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, 27 Kasım Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE–FERENCVAROS MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.45'te çalacak. Mücadele, akşam kuşağında geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilecek.

FENERBAHÇE–FERENCVAROS MAÇININ OYNANACAĞI STADYUM

Fenerbahçe ile Ferencvaros'un karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi müsabakası, İstanbul'da yer alan Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Yiğit Efe Demir, Skriniar, Levent Mercan, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran.

Ferencvaros : Dibusz, Cisse, Raemaekrs, Szalai, Makreckis, Zachariassen, Keita, Kanichowsky, Cadu, Varga, Yusuf

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Adli Tıp, otopsi raporunu hazırladı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

İşte bir aileyi yok eden zehirlenme faciasının nedeni
MGK sonrası 7 maddelik açıklama: Bölgemizde terör ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer yoktur

Ankara'da son dönemin en önemli zirvesi sonrası net mesaj
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Köye yerleşen Nurgül Yeşilçay, yeni hayatından kesitler paylaştı

Nereden nereye! Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
3 yıl boyunca cesedini sakladığı annesinin kılığına girdi! Nedeni akıllara zarar

3 yıl cesedini saklayıp annesinin kılığına girdi! Nedeni akla zarar
TFF Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı

Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı'nın cezası için karar
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Hong Kong'da dev yangın! 2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var

2 bin dairelik site alev alev yanıyor, ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
Günler sonra Avcılar'da yakalandı! Seri katilin cinayetlerin ardından kasiyere söylediği kan dondurdu

İstanbul'da seri katil yakalandı! Marketteki sözleri kan donduruyor
Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle

Fenerbahçe'den 5 milyar liralık dev hamle
O anlar viral oldu! 740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi

740 kilometre hızla esen rüzgar yüzünü bu hale getirdi
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.