Taraftarların merak ettiği en önemli konular arasında ise Fenerbahçe–Ferencvaros maçının muhtemel 11'leri ve takım kadrolarının açıklanıp açıklanmadığı yer alıyor. Fenerbahçe Ferençvaroş muhtemel 11'ler, Fenerbahçe Ferençvaroş maç kadrosu açıklandı mı?

FENERBAHÇE VS FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kapsamında Ferencvaros ile oynayacağı karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

TRT SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe–Ferencvaros maçını TRT Spor üzerinden izlemek isteyenler için kanalın yayınlandığı platformlar şu şekilde:

Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan şifresiz izleme imkânı sunuluyor. Ayrıca TRT Spor, Türksat uydusu ve internet üzerinden de herhangi bir şifre gerektirmeden yayın yapıyor.

FENERBAHÇE–FERENCVAROS MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

İki takım arasındaki kritik UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, 27 Kasım Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE–FERENCVAROS MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.45'te çalacak. Mücadele, akşam kuşağında geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilecek.

FENERBAHÇE–FERENCVAROS MAÇININ OYNANACAĞI STADYUM

Fenerbahçe ile Ferencvaros'un karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi müsabakası, İstanbul'da yer alan Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Yiğit Efe Demir, Skriniar, Levent Mercan, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran.

Ferencvaros : Dibusz, Cisse, Raemaekrs, Szalai, Makreckis, Zachariassen, Keita, Kanichowsky, Cadu, Varga, Yusuf