Fenerbahçe FC27 reytingleri kaç, Greenwood, Lukaku, Asensio, ne?

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EA Sports FC 27’de Fenerbahçe forması giyen futbolcuların reytingleri belli olurken, Greenwood, Lukaku ve Asensio’nun FC 27 reytingleri kaç? sorusu öne çıktı. Fenerbahçe’nin yıldız isimlerinin yeni oyundaki genel reytingleri ve oyuncu puanları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

FENERBAHÇE’DE EN YÜKSEK REYTINGLİ OYUNCULAR

Fenerbahçe kadrosunun zirvesinde 83 genel reyting ile iki tecrübeli isim yer alıyor. Orta sahanın dinamosu N'Golo Kanté ve hücum hattının etkili ismi Mason Greenwood, 83 reyting ile takımın en yüksek puana sahip oyuncuları konumunda.

• N'Golo Kanté (MDO): 83 OVR

• Mason Greenwood (SĞO): 83 OVR

• Ederson (KL): 82 OVR

• Romelu Lukaku (SNT): 82 OVR

• Marco Asensio (MOO): 82 OVR

MASON GREENWOOD, ROMELU LUKAKU VE MARCO ASENSIO REYTINGLERİ

Hücum hattındaki yıldız isimlerin detaylı oyun içi reyting dağılımları şu şekildedir:

• Mason Greenwood (83 OVR): İngiliz hücum oyuncusu 83 genel reytinge sahip. Hız kartında 83, şut yeteneğinde 85, pas kalitesinde 78 ve top sürme/dribling istatistiğinde 84 reyting ile öne çıkıyor.

• Romelu Lukaku (82 OVR): Belçikalı golcü 82 genel reyting ile kadroda yer alıyor. 82 şut, 78 fiziksel güç, 77 hız ve 75 pas istatistikleriyle dikkat çekiyor.

• Marco Asensio (82 OVR): İspanyol on numara 82 genel reytinge sahip. 82 pas, 82 dribling, 81 şut ve 73 hız istatistikleriyle teknik kapasitesini yansıtıyor.

SARI-LACİVERTLİLERDE ÖNE ÇIKAN DİĞER OYUNCU REYTINGLERİ

Takımın diğer önemli isimleri ve yerli yıldızların reyting sıralaması ise şöyle:

• Mattéo Guendouzi (MDO): 81 OVR

• Anderson Talisca (MOO): 81 OVR

• Vedat Muriqi (SNT): 81 OVR

• Milan Škriniar (STP): 81 OVR

• Nathan Aké (STP): 80 OVR

• Sofyan Amrabat (MDO): 79 OVR

• Kerem Aktürkoğlu (SLO): 79 OVR (86 Hız)

• Dominik Livakovic (KL): 78 OVR

• Diego Carlos (STP): 78 OVR

• Nélson Semedo (SĞB): 77 OVR

• İsmail Yüksek (MDO): 77 OVR

• Jayden Oosterwolde (STP): 76 OVR (88 Hız)

• İrfan Can Kahveci (SĞO): 74 OVR

• Çağlar Söyüncü (STP): 74 OVR