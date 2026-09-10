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Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne katıldı?

Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi'ne katıldı?
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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi geçmişi, sarı-lacivertli taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi’ne katıldı? Sarı-lacivertliler, Avrupa’nın en prestijli futbol organizasyonunun ana aşamasında son olarak 2008-2009 sezonunda mücadele etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeniden mücadele etmeye hazırlanan Fenerbahçe’nin Avrupa’daki geçmişi gündem oldu. Taraftarlar, Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi’ne katıldı, kaç yıl sonra Devler Ligi’ne döndü? sorularına yanıt arıyor. Fenerbahçe, 2008-2009 sezonunda grup aşamasında yer almış ve Arsenal, Porto ile Dinamo Kiev ile aynı grupta mücadele etmişti.

FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE KATILDI?

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi hasreti, sarı-lacivertli taraftarların merak ettiği konular arasında yer alıyor. “Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi’ne katıldı?” sorusunun yanıtı araştırılırken, takımın Devler Ligi’ndeki son macerasının üzerinden uzun yıllar geçtiği görülüyor. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde son olarak 2008-2009 sezonunda mücadele etti.

FENERBAHÇE 2008-2009 SEZONUNDA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDEYDİ

Fenerbahçe, 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yer aldı. Sarı-lacivertliler, grup aşamasında Porto, Arsenal ve Dinamo Kiev ile aynı grupta mücadele etti.

Fenerbahçe, oynadığı 6 karşılaşmada 2 puan topladı ve grubunu son sırada tamamladı. Sarı-lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi’ndeki son grup maçı ise 10 Aralık 2008 tarihinde Dinamo Kiev karşısında oynandı.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE KAÇ KEZ KATILDI?

Fenerbahçe, tarih boyunca Şampiyonlar Ligi’nde birçok kez mücadele etti. Sarı-lacivertlilerin turnuvadaki en başarılı dönemlerinden biri ise 2007-2008 sezonu oldu.

Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kadar yükselerek kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki en önemli başarılarından birine imza attı.

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ HASRETİ

2008-2009 sezonunun ardından Fenerbahçe, farklı sezonlarda Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele etti. Ancak sarı-lacivertliler, uzun süre turnuvanın grup veya lig aşamasına kalmayı başaramadı.

Bu nedenle “Fenerbahçe en son ne zaman Şampiyonlar Ligi’ne katıldı?” sorusu, yıllardır taraftarların gündeminde yer alan başlıklardan biri oldu.

FENERBAHÇE’NİN SON ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki son grup maçı 10 Aralık 2008’de Dinamo Kiev karşısında oynandı. Sarı-lacivertlilerin Devler Ligi’ndeki son grup aşaması macerası böylece 2008-2009 sezonunda sona erdi.

Şampiyonlar Ligi’ne son olarak 2008-2009 sezonunda katıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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