Fenerbahçe'de kimler ayrılacak? Fenerbahçe'de ayrılacak futbolcular listesinde kimler var?

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren devre arası dönemi yaklaşırken, Fenerbahçe'de kadro yapılanmasına yönelik adımlar hız kazandı. Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda takımın mevcut durumunu masaya yatırdı.

FENERBAHÇE'DE AYRILACAK FUTBOLCULAR

Sabah'ta yer alan habere göre; Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda Fenerbahçe'de bazı futbolcularla yolların ayrılması planlanıyor. Kadro dışı bırakılan isimler arasında İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao bulunuyor. Bu üç oyuncu için devre arasında ayrılık hazırlığı yapıldığı belirtiliyor. Yönetimin, teknik heyetin bu yöndeki talebine göre hareket ettiği kaydediliyor.

Forma şansı bulmakta zorlanan Emre Mor ile Bartuğ Elmaz da ayrılık listesinde yer alıyor. Bu iki oyuncunun sezonun ilk bölümünde düzenli süre alamaması nedeniyle devre arasında başka takımlara transfer olmasının gündeme geldiği ifade ediliyor. Yönetim, bu isimlerle ilgili süreci tekliflere göre şekillendirmeyi planlıyor. Ayrılıkların devre arası transfer döneminde netleşmesi bekleniyor.

Listede yer alan beş isme ek olarak en az üç futbolcu için daha ayrılık ihtimali bulunuyor. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın Polonya'dan resmi teklifler aldığı ve devre arasında takımdan ayrılmasının beklendiği öğrenildi. Ayrıca Sebastian Szymanski ile Youssef En-Nesyri'nin de yönetimle görüşerek ayrılma taleplerini ilettiği bildirildi. Bu iki oyuncu için gelen tekliflerin değerlendirmeye alınacağı aktarıldı.

Sekiz futbolcunun dışında sürpriz bir ayrılık ihtimali de gündemde yer alıyor. Sezon başında kadroya katılan İngiliz sol bek Archie Brown için teklif gelmesi durumunda transferine onay verilmesi planlanıyor. Yönetim, olası ayrılıklarla birlikte yabancı kontenjanında ve maaş bütçesinde ciddi bir alan açmayı amaçlıyor. Devre arasında yapılacak bu değişimle birlikte kadronun yeni transferlerle güçlendirilmesi planlanıyor.