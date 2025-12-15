Haberler

Fenerbahçe'de kimler ayrılacak? Fenerbahçe'de ayrılacak futbolcular listesinde kimler var?

Fenerbahçe'de kimler ayrılacak? Fenerbahçe'de ayrılacak futbolcular listesinde kimler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de ayrılacak futbolcular! Devre arasında kadro planlamasını baştan sona yenilemeye hazırlanan Fenerbahçe'de önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun hazırladığı rapor doğrultusunda yönetim, hem sportif yapılanma hem de bütçe dengesi açısından kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren devre arası dönemi yaklaşırken, Fenerbahçe'de kadro yapılanmasına yönelik adımlar hız kazandı. Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda takımın mevcut durumunu masaya yatırdı.

FENERBAHÇE'DE AYRILACAK FUTBOLCULAR

Sabah'ta yer alan habere göre; Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda Fenerbahçe'de bazı futbolcularla yolların ayrılması planlanıyor. Kadro dışı bırakılan isimler arasında İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao bulunuyor. Bu üç oyuncu için devre arasında ayrılık hazırlığı yapıldığı belirtiliyor. Yönetimin, teknik heyetin bu yöndeki talebine göre hareket ettiği kaydediliyor.

Forma şansı bulmakta zorlanan Emre Mor ile Bartuğ Elmaz da ayrılık listesinde yer alıyor. Bu iki oyuncunun sezonun ilk bölümünde düzenli süre alamaması nedeniyle devre arasında başka takımlara transfer olmasının gündeme geldiği ifade ediliyor. Yönetim, bu isimlerle ilgili süreci tekliflere göre şekillendirmeyi planlıyor. Ayrılıkların devre arası transfer döneminde netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de kimler ayrılacak? Fenerbahçe'de ayrılacak futbolcular listesinde kimler var?

Listede yer alan beş isme ek olarak en az üç futbolcu için daha ayrılık ihtimali bulunuyor. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın Polonya'dan resmi teklifler aldığı ve devre arasında takımdan ayrılmasının beklendiği öğrenildi. Ayrıca Sebastian Szymanski ile Youssef En-Nesyri'nin de yönetimle görüşerek ayrılma taleplerini ilettiği bildirildi. Bu iki oyuncu için gelen tekliflerin değerlendirmeye alınacağı aktarıldı.

Sekiz futbolcunun dışında sürpriz bir ayrılık ihtimali de gündemde yer alıyor. Sezon başında kadroya katılan İngiliz sol bek Archie Brown için teklif gelmesi durumunda transferine onay verilmesi planlanıyor. Yönetim, olası ayrılıklarla birlikte yabancı kontenjanında ve maaş bütçesinde ciddi bir alan açmayı amaçlıyor. Devre arasında yapılacak bu değişimle birlikte kadronun yeni transferlerle güçlendirilmesi planlanıyor.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan Abdullah Uçmak'tan şaşırtan talep

İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan isimden şaşırtan talep
Aralarına alıp acımasızca dövdüler! Dehşet anları kameralarda

Aralarına alıp acımasızca dövdüler! Dehşet anları kameralarda
İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden

İşte Türkiye'nin en uzun boylu illeri! En kısalar ise tek bir bölgeden
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye transfer tavsiyesi

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye transfer tavsiyesi
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
RAMS Başakşehir, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı

Süper Lig şampiyonu, yıldız oyuncusuyla yollarını ayırdı
Kadıköy'de resital! Fenerbahçe, Konyaspor'u 9 dakikada mat etti

Fenerbahçe, Konya'yı 9 dakika içinde mat etti! Kadıköy'de resital
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
Bahar dizisi final yapıyor

Gün değişikliği de kurtarmadı, o dizinin fişi çekildi
ABD'de 100'den fazla çocuk yapan Çinli milyarderin Elon Musk hayali

ABD'de 100'den fazla çocuk yapan Çinli milyarderin Elon Musk hayali
title