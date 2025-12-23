Fenerbahçe - Beşiktaş maç kadrosu! İlk 11'ler belli oluyor!

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı Chobani Stadı'ndaki oynanacak. Derbi öncesi maç kadroları belli olmaya başladı.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Fenerbahçe - Beşiktaş maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Fenerbahçe - Beşiktaş maç kadroları ise şöyle:

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Skriniar, Jayden, Levent, İsmail, Bartuğ, Asensio, Szymanski, Oğuz, Kerem.

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Salih, Rashica, Cerny, Orkun, Devrim, Abraham.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chobani Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Türkiye Kupası'nı daha önce 7 kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, organizasyona grup aşamasından dahil oldu.

Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup tamamlayan sarı-lacivertliler, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 16 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.