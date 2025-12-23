Haberler

Fenerbahçe - Beşiktaş maç kadrosu! İlk 11'ler belli oluyor!

Fenerbahçe - Beşiktaş maç kadrosu! İlk 11'ler belli oluyor!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe - Beşiktaş maç kadrosu! Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maç kadrosu ve detaylar...

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı Chobani Stadı'ndaki oynanacak. Derbi öncesi maç kadroları belli olmaya başladı.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Fenerbahçe - Beşiktaş maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Fenerbahçe - Beşiktaş maç kadroları ise şöyle:

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Skriniar, Jayden, Levent, İsmail, Bartuğ, Asensio, Szymanski, Oğuz, Kerem.

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Salih, Rashica, Cerny, Orkun, Devrim, Abraham.

Fenerbahçe - Beşiktaş maç kadrosu! İlk 11'ler belli oluyor!

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chobani Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Türkiye Kupası'nı daha önce 7 kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, organizasyona grup aşamasından dahil oldu.

Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup tamamlayan sarı-lacivertliler, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 16 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı başladı

Asgari ücret için en kritik toplantı! Rakam açıklanabilir
Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi'nden yararlanamayacak

Tepki çeken madde 11. Yargı Paketi düzenlemesinden çıkarıldı
Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi: Satıcı değil kullanıcıyım, Sadettin Saran ile...

Ela Rümeysa'nın ek ifadesinde peş peşe itiraflar
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde İmamoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

İmamoğlu'nu kahredecek görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rafinha, 32 yaşında futbolu bıraktı

32 yaşında kramponları astı
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Rafinha, 32 yaşında futbolu bıraktı

32 yaşında kramponları astı
Serdal Adalı, derbiye gidemiyor! İşte nedeni

Derbiye gidemiyor! İşte nedeni
İlaçlama sonrası eve giren aile, hastanelik oldu

5 kişilik aile, hastanelik oldu! O şüphe ekipleri harekete geçirdi