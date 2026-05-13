Fenerbahçe Beşiktaş basket maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Beko Beşiktaş GAİN maçı nereden CANLI izlenir?

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, Basketbol Süper Ligi’nin kritik maçında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Derbiyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar ise “Fenerbahçe Beşiktaş basket maçı hangi kanalda yayınlanacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Fenerbahçe Beko Beşiktaş GAİN maçının canlı yayın kanalı, saati ve izleme detayları…

FENERBAHÇE BEKO BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanacak Basketbol Süper Ligi karşılaşması, beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele, yayıncı kuruluş üzerinden şifreli olarak takip edilebilecek.

FENERBAHÇE BEKO BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Basketbol Süper Ligi’nin merakla beklenen karşılaşması 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak. Derbide iki takım da galibiyet hedefiyle parkede olacak.

BEIN SPORTS 5 CANLI İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen basketbolseverler, beIN Sports 5 kanalını Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden takip edebilecek. Ayrıca kanal, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden de şifreli yayın yapıyor.

FENERBAHÇE BEKO BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasındaki kritik mücadele, İstanbul’da bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Büyük ilgi görmesi beklenen derbide tribün atmosferinin de üst seviyede olması bekleniyor.