Fenerbahçe Beko Zalgiris maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Beko Zalgiris nereden CANLI izlenir?

Avrupa arenasındaki gururumuz Fenerbahçe Beko Zalgiris nereden CANLI izlenir sorusu, maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte en çok arananlar listesine girdi. Ligin en zorlu deplasmanlarından biri olan Zalgirio Arena’da çıkılacak bu zorlu sınav, temsilcimizin gruptaki sıralamasını doğrudan etkileyecek. Şifresiz yayın seçenekleri ve dijital platform üzerinden izleme alternatifleri merak edilirken, maçın tüm teknik detayları ve muhtemel ilk beşleri belli oldu. İşte Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçını canlı takip edebileceğiniz kanallar ve frekans bilgileri...

FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas arasındaki EuroLeague Play-Off ikinci müsabakası, 30 Nisan 2026 Perşembe günü oynanacak. İstanbul’da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun ev sahipliği yapacağı bu dev karşılaşmanın hava atışı saat 20.45’te gerçekleştirilecek. İlk maçta rakibini 89-78 gibi net bir skorla geçen temsilcimiz, bu maçı da kazanarak seride 2-0 öne geçmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverler, bu nefes kesen mücadeleyi Türkiye’de sporun adresi olan S Sport ekranlarından canlı olarak takip edebilecekler. Karşılaşma aynı zamanda dijital platform S Sport Plus üzerinden de anlık olarak yayınlanacak. Alternatif olarak, uydu üzerinden erişim sağlayan izleyiciler için Idman TV (Azerspace 46E) kanalı da canlı yayın seçenekleri arasında yer alıyor.

CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Mücadeleyi farklı platformlardan takip edecek taraftarlar için kanal numaraları şu şekildedir:

• S Sport: Tivibu 73. kanal ve Turkcell TV+ 77. kanal üzerinden şifreli olarak izlenebilir.

• S Sport Plus: İnternet tarayıcısı, akıllı televizyonlar ve mobil uygulama üzerinden üyelik dahilinde takip edilebilir.

• Idman TV: Türksat ve Azerspace uyduları üzerinden şifreli/şifresiz seçeneklerle erişime uygundur.

PLAY-OFF SERİSİNDE SON DURUM VE FORMAT

EuroLeague Play-Off formatına göre toplamda üç galibiyete ulaşan takım, adını Final Four’a yazdıracak. Serinin ilk maçında taraftarı önünde hücumda kusursuz bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, seride 1-0 üstün durumda bulunuyor. Bu akşam oynanacak ikinci maçı da kazandığı takdirde sarı-lacivertliler, Litvanya deplasmanına büyük bir psikolojik üstünlükle gidecek.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko için Ülker Arena’daki bu randevu, Final Four biletinin yarısı anlamını taşıyor. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki ekipte eksik oyuncu bulunmazken, taraftarın salonu tamamen doldurması bekleniyor. İlk maçtaki 89-78'lik galibiyetin moraliyle sahaya çıkacak olan Kanarya, sert savunması ve dış atışlardaki yüksek yüzdesiyle Zalgiris’i bir kez daha eli boş göndermek istiyor.