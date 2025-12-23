Haberler

Fenerbahçe Beko Barcelona hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Fenerbahçe Beko Barcelona hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
EuroLeague'de heyecan Fenerbahçe Beko ile Barcelona arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Karşılaşmayı anbean takip etmek isteyen basketbolseverler, maçın başlama saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve karşılaşmanın şifresiz olup olmadığı gibi detayları araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Beko – Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak ve canlı izleme seçenekleri neler?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague sahnesinde güçlü rakibi Barcelona'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Bu önemli karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler, yayıncı kuruluş, maç saati ve şifre durumu hakkında bilgi edinmek istiyor. Fenerbahçe Beko – Barcelona mücadelesi nereden ve nasıl canlı izlenebilir, hangi kanalda ekrana gelecek?

FENERBAHÇE BEKO – BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko ile Barcelona arasında oynanacak EuroLeague karşılaşması basketbolseverlerle buluşuyor. Mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

FENERBAHÇE BEKO – BARCELONA MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEME PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus yayını, uydu ve dijital platformlar üzerinden şifreli şekilde izlenebiliyor. Karşılaşma, Türksat uydusu ve internet tabanlı yayın seçenekleri aracılığıyla sporseverlere ulaştırılacak.

FENERBAHÇE BEKO – BARCELONA MAÇI S SPORT CANLI İZLEME KANAL VE PLATFORM DETAYLARI

S Sport kanalı; Kablo TV'de 240, Tivibu'da 73, Turkcell TV+'ta 77 ve Vodafone TV'de 11 numaralı kanallar üzerinden yayın yapıyor. Maç ayrıca Türksat uydusu ve çevrim içi platformlar aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE BEKO – BARCELONA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

EuroLeague kapsamında oynanacak Fenerbahçe Beko – Barcelona karşılaşması, 23 Aralık Salı günü basketbol tutkunlarının karşısına çıkacak.

FENERBAHÇE BEKO – BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadelede ilk hava atışı saat 20.45'te yapılacak.

FENERBAHÇE BEKO – BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Beko ile Barcelona arasındaki EuroLeague maçı, İstanbul'da bulunan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

