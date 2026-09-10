Fenerbahçe Barcelona ile hiç maç yaptı mı, Fenerbahçe Barcelona karşı karşıya geldi mi, tarihteki Fenerbahçe Barcelona maçları ve skorları ne?

Futbolseverler, “ Fenerbahçe Barcelona ile hiç maç yaptı mı?” sorusuna yanıt arıyor. Sarı-lacivertli takımın İspanyol devi Barcelona ile geçmişte karşı karşıya gelip gelmediği, iki ekip arasında oynanan maçların tarihleri ve skorları gündemde. Peki Fenerbahçe ile Barcelona daha önce kaç kez karşılaştı, maçlar nasıl sonuçlandı?

FENERBAHÇE BARCELONA İLE HİÇ MAÇ YAPTI MI? FENERBAHÇE BARCELONA KARŞI KARŞIYA GELDİ Mİ?

Futbolseverler, “Fenerbahçe Barcelona ile hiç maç yaptı mı?” ve “Fenerbahçe Barcelona karşı karşıya geldi mi?” sorularının yanıtını merak ediyor. Avrupa futbolunun iki önemli kulübünün geçmişte karşılaşıp karşılaşmadığı araştırılırken, tarihteki Fenerbahçe Barcelona maçları ve skorları da gündeme geliyor. UEFA kayıtlarına göre iki takım daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki kez karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE BARCELONA İLE DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI MI?

Evet. Fenerbahçe ile Barcelona, daha önce 2001-2002 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda aynı grupta yer aldı ve iki maçta karşı karşıya geldi. Her iki mücadeleyi de Barcelona kazanırken, Fenerbahçe rakibine gol atamadı.

UEFA'nın resmi kafa kafaya kayıtlarında Barcelona'nın 2 galibiyeti bulunurken, Fenerbahçe'nin galibiyeti veya beraberliği bulunmuyor. İki maçta Barcelona toplam 4 gol atarken, sarı-lacivertli ekip gol sevinci yaşayamadı.

FENERBAHÇE BARCELONA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe ile Barcelona arasındaki ilk karşılaşma 18 Eylül 2001 tarihinde İstanbul'da oynandı. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki mücadeleyi Barcelona 3-0 kazandı.

İki takım arasındaki ikinci maç ise 31 Ekim 2001 tarihinde Barcelona'nın ev sahipliğinde oynandı. Camp Nou'daki mücadelede Barcelona, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

TARİHTEKİ FENERBAHÇE BARCELONA MAÇLARI VE SKORLARI

Fenerbahçe ile Barcelona'nın futbol takımları arasında UEFA kayıtlarında yer alan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:

18 Eylül 2001: Fenerbahçe 0-3 Barcelona

31 Ekim 2001: Barcelona 1-0 Fenerbahçe

Bu sonuçlara göre iki takım arasındaki maçlarda Barcelona 4 gol atarken Fenerbahçe gol kaydedemedi.

FENERBAHÇE'NİN BARCELONA'YA KARŞI GALİBİYETİ VAR MI?

Fenerbahçe'nin Barcelona futbol takımına karşı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde galibiyeti bulunmuyor. İki ekip arasındaki iki resmi karşılaşmanın ikisini de Barcelona kazandı.

Dolayısıyla Fenerbahçe Barcelona maçları denildiğinde akıllara 2001 yılında oynanan iki Şampiyonlar Ligi karşılaşması geliyor. Bu maçlarda sarı-lacivertliler 0-3 ve 0-1'lik sonuçlarla sahadan mağlup ayrıldı.

FENERBAHÇE BARCELONA KAÇ KEZ OYNADI?

Fenerbahçe ile Barcelona'nın futbol takımları UEFA'nın kafa kafaya kayıtlarına göre 2 kez karşılaştı. Bu iki mücadele de 2001-2002 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynandı.

İki maçın ardından Barcelona'nın Fenerbahçe'ye karşı galibiyet üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki toplam skor ise Barcelona lehine 4-0 olarak kayıtlara geçti.