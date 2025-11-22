Fedlan Kılıçaslan kimdir? Fedlan Kılıçaslan kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Girişimcilik alanında aktif bir isim olan Kılıçaslan, yıllar içinde farklı projelere öncülük ederek çeşitli uygulama alanlarında çalışmalar yürüttü. Üretkenliği ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken Kılıçaslan, geliştirdiği projelerle girişimcilik ekosisteminde kendine yer edinmiştir. Peki, Fedlan Kılıçaslan kimdir? Kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir?

FEDLAN KILIÇASLAN KİMDİR?

Fedlan Kılıçaslan, 1981 yılında Balıkesir'de doğdu. İş hayatına genç yaşlarda atılan Kılıçaslan, başlangıç döneminde farklı sektörlerde çalışma fırsatı bularak çeşitli deneyimler edindi. Zamanla ilgi alanının teknoloji odaklı projelere yönelmesi, kariyerinin şekillenmesinde etkili oldu.

Kılıçaslan, girişimcilik alanında çeşitli projeler geliştirdi ve bu süreçte farklı uygulama alanlarına yönelik çalışmalar yürüttü. Teknolojiye yönelik ilgisi doğrultusunda yeni fikirler üretirken, topluma yönelik fayda sağlamayı hedefleyen projelere de yer verdi. Kendi açıklamalarında, teknoloji ve girişimcilik eksenli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Kılıçaslan, edindiği iş tecrübelerini teknoloji ve girişimcilik alanındaki yeni çalışmalarına aktarmayı sürdürüyor.