Haberler

Fedlan Kılıçaslan kimdir? Fedlan Kılıçaslan kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Fedlan Kılıçaslan kimdir? Fedlan Kılıçaslan kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1981 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Fedlan Kılıçaslan, genç yaşlarda iş hayatına adım atarak farklı sektörlerde çalışma imkânı buldu. Kariyerinin ilk dönemlerinde çeşitli alanlarda edindiği deneyimler, ilerleyen yıllarda profesyonel gelişimine önemli katkı sağladı. Fedlan Kılıçaslan kimdir? Kaç yaşında, nereli ve hangi işle uğraşıyor?

Girişimcilik alanında aktif bir isim olan Kılıçaslan, yıllar içinde farklı projelere öncülük ederek çeşitli uygulama alanlarında çalışmalar yürüttü. Üretkenliği ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken Kılıçaslan, geliştirdiği projelerle girişimcilik ekosisteminde kendine yer edinmiştir. Peki, Fedlan Kılıçaslan kimdir? Kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir?

FEDLAN KILIÇASLAN KİMDİR?

Fedlan Kılıçaslan, 1981 yılında Balıkesir'de doğdu. İş hayatına genç yaşlarda atılan Kılıçaslan, başlangıç döneminde farklı sektörlerde çalışma fırsatı bularak çeşitli deneyimler edindi. Zamanla ilgi alanının teknoloji odaklı projelere yönelmesi, kariyerinin şekillenmesinde etkili oldu.

Kılıçaslan, girişimcilik alanında çeşitli projeler geliştirdi ve bu süreçte farklı uygulama alanlarına yönelik çalışmalar yürüttü. Teknolojiye yönelik ilgisi doğrultusunda yeni fikirler üretirken, topluma yönelik fayda sağlamayı hedefleyen projelere de yer verdi. Kendi açıklamalarında, teknoloji ve girişimcilik eksenli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Kılıçaslan, edindiği iş tecrübelerini teknoloji ve girişimcilik alanındaki yeni çalışmalarına aktarmayı sürdürüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu

9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.