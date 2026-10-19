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Fatma Turgut’un Diyarbakır konserinde ne oldu, kavga mı çıktı? Fatma Turgut’un Diyarbakır konseri olayı nedir?

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Fatma Turgut’un Diyarbakır konserinde ne oldu, kavga mı çıktı? Fatma Turgut’un Diyarbakır konseri olayı nedir?
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Fatma Turgut’un Diyarbakır konserinde yaşandığı öne sürülen olay, sosyal medyada gündeme geldi. Ünlü şarkıcının sahne aldığı konserde kavga çıkıp çıkmadığı ve olayın nasıl yaşandığı merak konusu oldu. Peki, Fatma Turgut’un Diyarbakır konserinde ne oldu, tartışma neden yaşandı? Konser gecesine ilişkin ayrıntılar araştırılıyor.

Fatma Turgut’un Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında verdiği konserde yaşanan kavga, gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Nevruz Park’ta sahne alan sanatçı, seyirciler arasındaki gerginliği fark edince şarkısını durdurarak kalabalığa seslendi. Konserde kavga neden çıktı ve Fatma Turgut yaşananlara nasıl müdahale etti? İşte Diyarbakır konserinde yaşanan olayın ayrıntıları.

FATMA TURGUT'UN DİYARBAKIR KONSERİNDE NE OLDU?

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali’nin final konserinde seyirciler arasında kavga çıktı. Şarkısını keserek sahneden müdahale eden Fatma Turgut, “Herkese, her birinize zarar gelebilir. Ne yapıyorsunuz?” sözleriyle kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

KAVGAYI SAHNEDEN YATIŞTIRMAYA ÇALIŞTI

“Arkadaşlar, orada hanımefendiler var, kız arkadaşlarımız var. Herkese, her birinize zarar gelebilir. Ne yapıyorsunuz? Lütfen! Lütfen neden birbirinize zarar vermeye çalışıyorsunuz? Neden?” diye seslenen sanatçının sözleri üzerine konser alanındaki izleyicilerden sakin olmalarını istediği görüldü.

Fatma Turgut, festivalin son gününde sahne almıştı.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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