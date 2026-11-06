Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı mı? SON DAKİKA!

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Fon soruşturmasında yaşanan son gelişmeler gündeme geldi. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, soruşturma kapsamında yeniden ifadeye çağrıldı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla mahkemeye sevk edilen Kaya'nın tutuklandığı bildirildi. Gelişmenin ardından "Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı mı?" ve "Fatma Betül Sayan Kaya neden tutuklandı?" soruları araştırılmaya başlandı.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA TUTUKLANDI MI?

Evet. Fon soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla yeniden ifadeye çağrılan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA NEDEN TUTUKLANDI?

Fatma Betül Sayan Kaya, fon soruşturması kapsamında yürütülen işlemler doğrultusunda tutuklandı. Soruşturmada Kaya'ya yöneltilen suçlamalar arasında "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "örgüt üyeliği" bulunuyor.

Şüpheli sıfatıyla yeniden ifadeye çağrılan Kaya'nın savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildiği ve tutuklandığı bildirildi.