PANKOBİRLİK eski Genel Başkanı ve Karaman eski Milletvekili Recep Konuk’un oğlu Fatih Konuk’un hayatını kaybettiği haberi, iş dünyasında ve kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. Peki, Fatih Konuk kimdir? Recep Konuk'un oğlu Fatih Konuk neden öldü? Detaylar...

FATİH KONUK KİMDİR?

Fatih Konuk, PANKOBİRLİK eski Genel Başkanı ve Karaman eski Milletvekili Recep Konuk’un oğludur. Kamuoyunda daha çok Konuk ailesinin bir ferdi olarak tanınan Fatih Konuk, özel yaşamını göz önünde yaşamamayı tercih eden isimler arasında yer aldı.

Türkiye’nin tarım ve kooperatifçilik alanında önemli kuruluşlarından biri olan PANKOBİRLİK ile özdeşleşen Konuk ailesi, uzun yıllardır hem tarım sektörü hem de sanayi yatırımlarıyla gündeme geliyor. Fatih Konuk da bu köklü ailenin mensubu olarak biliniyordu.

Recep Konuk

FATİH KONUK KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ?

Hayatını kaybeden Fatih Konuk’un 44 yaşında olduğu öğrenildi. İki çocuk babası olan Fatih Konuk’un vefatı sonrası ailesi ve yakın çevresi derin bir acı yaşarken, kamuoyunda da taziye mesajları paylaşılmaya başlandı.

RECEP KONUK'UN OĞLU FATİH KONUK NEDEN ÖLDÜ?

Fatih Konuk’un ölümüne ilişkin ilk bilgilerde kalp krizi ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. Ancak şu ana kadar resmi makamlar tarafından kesin ölüm nedenine ilişkin net bir açıklama yapılmadı.